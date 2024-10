Panini e Shopping Iguatemi Alphaville celebram o Panini Day com programação especial

A Editora Panini e o Shopping Iguatemi Alphaville realizam uma edição especial do Panini Day para celebrar o aniversário de um dos personagens mais icônicos do mundo. O evento, que acontece entre os dias 11 e 13 de outubro, homenageia Naruto Uzumaki, protagonista da famosa série de mangás publicada no Brasil pela Panini, cujo aniversário é comemorado no dia 10 de outubro.

A celebração contará com uma programação repleta de atividades interativas para os fãs de todas as idades. Entre as atrações estão oficinas de origami, chaveiros e bandanas, além de uma gincana especial com as lojas do Shopping Iguatemi Alphaville. Os visitantes também poderão participar de jogos gigantes, contação de histórias, e terão a oportunidade de conhecer e interagir com cosplayers dos personagens da série.

Na Livraria Travessa do Iguatemi Alphaville, um bate-papo com os editores da Panini proporcionará um espaço para discussões sobre a trajetória de Naruto no Brasil e curiosidades sobre o mercado editorial de mangás. Outro destaque é a exposição das capas mais emblemáticas do mangá, disponível durante todo o evento, e um espaço personalizado para todas as atividades. Para os mais aventureiros, a gincana com lojas do shopping promete brindes especiais aos que completarem os desafios propostos.

Confira a programação completa:

11/10 (sexta-feira)

10h às 22h: Exposição das capas dos mangás

15h às 19h: Oficina de origami + Jogos gigantes

16h: Bate-papo com os editores na Livraria Travessa

15h às 19h: Cosplayers dos personagens

12/10 (sábado)

10h às 22h: Exposição das capas dos mangás

15h às 19h: Oficina de chaveiros + Jogos gigantes

15h às 19h: Cosplayers dos personagens

16h30: Gincana com lojas parceiras (pergaminho com pistas e brindes de lojas participantes)

13/10 (domingo)

11h às 22h: Exposição das capas dos mangás

15h às 19h: Oficina de faixas

16h: Contação de histórias

15h às 19h: Cosplayers dos personagens

O evento é aberto ao público e os ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo aplicativo Iguatemi One (disponível na App Store e GooglePlay). As atividades começam às 10h na sexta-feira e no sábado e às 11h no domingo, e ocorrem ao longo dos três dias de comemoração. O Panini Day é uma oportunidade imperdível para os fãs do universo de Naruto celebrarem juntos o aniversário do ninja mais querido do mundo.

Evento: Panini Day 2024

Data: 11 a 13 de outubro

Local: Shopping Iguatemi Alphaville — Alameda Rio Negro, 111 – Alphaville Industrial, Barueri – SP

Entrada: Gratuita – retirada de ingressos para as atividades pelo aplicativo Iguatemi One

Para mais informações sobre o evento, acesse as redes sociais da paninimangasbr e iguatemialphaville.