Pancadas de chuva devem continuar pelo menos até quarta (5) em SP

Os temporais que vêm afetando a região Sudeste do Brasil, com ênfase no estado de São Paulo, devem persistir até pelo menos a próxima quarta-feira (5). Em resposta a essa situação climática adversa, a Defesa Civil do estado anunciou neste domingo, dia 2, a extensão do gabinete de crise criado para gerenciar eventuais emergências.

A monitorização das condições climáticas será intensificada, especialmente nos municípios da faixa leste paulista, onde se registrou um volume elevado de chuvas nos últimos dias. No entanto, outras regiões não estarão desprotegidas durante esse período crítico.

Conforme informações da Defesa Civil, as áreas mais impactadas incluem o Vale do Ribeira, Itapeva, Bauru, Araraquara, Presidente Prudente e Marília, além da capital e da região metropolitana de São Paulo. A Baixada Santista, o Vale do Paraíba e diversas cidades do interior, como Campinas e Sorocaba, também estão entre as localidades sob atenção especial.

Os prognósticos meteorológicos continuam a indicar chuvas isoladas principalmente no período vespertino e noturno, efeito da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que mantém o clima instável na região. O risco de inundações e deslizamentos permanece elevado devido ao solo saturado e à continuidade das precipitações, especialmente em áreas já identificadas como vulneráveis.

Caso haja risco iminente de alagamentos ou deslizamentos em alguma localidade, a Defesa Civil não hesitará em emitir alertas severos ou extremos. Desde a noite de sexta-feira (31) até este domingo (2), o órgão já enviou avisos para diversas cidades, incluindo a capital paulista e municípios do ABC.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a manhã desta segunda-feira (3) começou com céu encoberto e chuvas leves na capital. Ao longo do dia, houve momentos em que o sol apareceu entre nuvens, embora a temperatura se mantivesse abafada, alcançando cerca de 25°C.

No período da tarde, as condições climáticas continuaram instáveis. As imagens do radar meteorológico indicaram áreas de instabilidade que provocaram chuvas de fraca a moderada intensidade com movimentação rápida. A temperatura máxima registrada foi de 26°C.

Ainda que a intensidade das chuvas tenha sido menor comparada aos dias anteriores, algumas regiões da cidade enfrentaram pontos de alagamento nas áreas norte, oeste e leste, especialmente nas marginais dos rios Tietê e Pinheiros, que se encontram em níveis elevados.

Para terça-feira (4), a previsão é de céu nublado com aberturas para o sol e possibilidade de pancadas de chuva fortes no período da tarde até o início da noite. As temperaturas deverão variar entre 20°C e 28°C.

No dia seguinte, quarta-feira (5), espera-se uma redução no volume das chuvas em comparação aos dias anteriores. No entanto, o dia deve começar nublado com chuvas esparsas. À tarde haverá possibilidade de sol entre nuvens antes do retorno das chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que as temperaturas podem atingir até 31°C nesse dia.

A partir da quinta-feira (6), os institutos meteorológicos apontam para a possibilidade de algumas chuvas isoladas em menor volume e abrangência. As temperaturas deverão variar entre 21°C e 32°C.

Dados obtidos pelo Climatempo indicam que tanto sexta-feira (7) quanto sábado (8) deverão ser dias sem chuvas na capital paulista após um longo período chuvoso; no entanto, o calor se manterá intenso. Já no domingo (9), há chance de retorno das chuvas em menor intensidade.