Palmeirense Gustavo Gómez elogia São Paulo e prevê uma final de Supercopa Rei ‘muito legal’

Gustavo Gómez pode ser mais um jogador a entrar na seleta lista de maiores campeões pelo Palmeiras. Com 11 títulos como Weverton, Marcos Rocha e Mayke, companheiros também escalados para a final da Supercopa Rei, se igualaria a Dudu (lesionado), Ademir da Guia e Junqueira, que têm 12. Para isso, é necessário superar o elogiado São Paulo às 16 horas de domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte, jogo que o defensor define como “muito legal.”

Diferentemente de muitos jogadores, que tratam decisões como grandes batalhas e preveem jogos truncados e duros, o paraguaio acredita que Palmeiras, campeão do Brasileirão, e São Paulo, dono do título da Copa do Brasil, vão proporcionar um grande espetáculo na disputa da Supercopa Rei.

“Vai ser um jogo muito legal, um clássico em uma final”, comentou Gustavo Gómez. “O São Paulo é um adversário muito bom e tem grandes jogadores. É legal disputar esse tipo de jogo. Sabemos o que é jogar uma final, algo muito difícil, e estamos preparados para enfrentar um jogo assim”, disse. “Faremos o nosso melhor para tentar ganhar mais um título.”

Capitão da equipe de Abel Ferreira, Gómez pode levantar um troféu no clube pela nona vez. É quem mais conseguiu o feito, seguido pelo ídolo Ademir da Guia, que ergueu sete taças. O paraguaio celebra os feitos.

“Para mim, é um orgulho muito grande fazer parte deste elenco tão vitorioso. A gente vai tentar entrar ainda mais na história. Temos um grupo muito bom, unido e trabalhador. Vamos dar o nosso melhor para conquistar mais uma taça importante”, destacou.

O Palmeiras é o atual campeão da Supercopa, mas tem o São Paulo como uma pedra no sapato em jogos decisivos, apesar de superar o rival na decisão do estadual passado. Para evitar ser surpreendido, Abel Ferreira vem dando treinos técnicos e táticos intensos e mais uma vez ensaiou posicionamento e jogadas por mais de uma hora na Academia de Futebol.