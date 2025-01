Palmeiras vence Sport com mais um de Riquelme e vai às oitavas da Copinha

O Palmeiras, manteve sua trajetória em busca do tricampeonato ao vencer o Sport por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (15), em partida realizada na Arena Barueri, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com esse resultado, o Alviverde garantiu sua vaga nas oitavas de final do torneio.

A equipe paulista abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo com um gol de Riquelme Fillipi, que se destacou em uma jogada individual. O segundo gol veio aos 31 minutos da etapa final, marcado por Diogo, que aproveitou um escanteio e cabeceou para as redes.

Riquelme Fillipi alcançou a marca de cinco gols nesta edição da Copinha, sendo que sua única partida sem balançar as redes foi na vitória por 2 a 1 contra o Referência, na fase anterior.

Na próxima fase, o Palmeiras enfrentará o Audax-SP, que avançou após derrotar o Athletico Paranaense por 1 a 0 em um jogo controverso, marcado por um gol polêmico de mão.

Embora a defesa do Sport tenha se mostrado sólida até então, não conseguiu conter os ataques do Palmeiras. A equipe alviverde teve várias oportunidades no primeiro tempo, com destaque para Erick Belé e Sorriso, mas foi Riquelme quem finalmente abriu o marcador. Após receber um lançamento de Deivid, ele se desfez da marcação e, em um belo chute da entrada da área, que ainda tocou na trave antes de entrar, fez o primeiro gol da noite.

No segundo tempo, apesar de um início promissor do Sport, o Palmeiras retomou o controle da partida. A equipe continuou criando oportunidades e conseguiu ampliar a vantagem aos 31 minutos, quando Diogo subiu mais alto que os defensores adversários e desviou de cabeça para marcar o segundo gol.