Palmeiras vence Grêmio com gol decisivo de Estêvão e mantém força no Brasileirão!

Na noite desta sexta-feira, 8 de novembro, o Palmeiras enfrentou o Grêmio em um confronto antecipado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, devido à final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo, marcada para o próximo domingo. O encontro no Allianz Parque terminou com uma vitória suada dos anfitriões por 1 a 0, garantida pelo gol de Estêvão, após intensa pressão do time da casa.

O embate entre Palmeiras e Grêmio gerava grandes expectativas entre os aficionados. Após um revés difícil contra o Corinthians na rodada anterior, o Palmeiras buscava uma recuperação convincente diante de seus torcedores. O Grêmio, por sua vez, necessitava dos três pontos para manter vivas as chances de classificação à pré-Libertadores, competição que pode acolher até nove equipes brasileiras.

O início do duelo foi marcado pelo domínio do Palmeiras, que não tardou em pressionar a defesa adversária. Nos primeiros dez minutos, os comandados de Abel Ferreira testaram repetidamente o goleiro Marchesín, que enfrentou dificuldades especialmente em um cruzamento perigoso de Felipe Anderson. Gradualmente, o Grêmio conseguiu equilibrar as ações, embora sem efetividade nas finalizações.

Ainda no primeiro tempo, Maurício chegou a marcar para o Palmeiras, mas a arbitragem anulou o gol devido a impedimento. O empate sem gols ao intervalo não foi bem recebido pela torcida palmeirense, que manifestou insatisfação com a equipe, vaiando a equipe no intervalo. Determinado a alterar o cenário, o Palmeiras voltou do vestiário intensificando a busca pelo gol.

A etapa complementar foi caracterizada pelo controle do jogo exercido pelo Palmeiras, com inúmeras jogadas pelas laterais e cruzamentos constantes. Apesar das várias oportunidades criadas, a equipe encontrava em Marchesín um obstáculo formidável. Foi somente aos 28 minutos do segundo tempo que Dudu finalizou e Estêvão capitalizou no rebote para balançar as redes e assegurar a vitória por 1 a 0 ao time paulista.

Artilheiro do Brasileirão com 12 gols Estêvão festejou o bom momento e disse acreditar numa arrancada do Palmeiras rumo ao título, “A gente tem trabalhado bastante. A gente sabe do momento que a gente vive, tentamos dar alegria para o torcedor em campo, para a gente mesmo. Ficamos muito felizes com a vitória, por ter ajudado a equipe. Espero que a gente venha a seguir esse caminho até o fim do campeonato”.