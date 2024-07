Palmeiras vence Cruzeiro e segue na cola do líder do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 0 neste sábado (20), no Allianz Parque, em duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão.

Flaco López e Gabriel Menino fizeram os gols do Palmeiras, e Lucas Silva chegou a anotar um gol para o Cruzeiro no finalzinho do 1º tempo, mas o gol foi anulado após o VAR identificar uma falta no início da jogada que gerou o gol cruzeirense.

Com o gol anulado e Weverton fazendo boas defesas, impedindo o Cruzeiro de abrir o placar, o Palmeiras segurou a vitória e chegou aos 36 pontos, permanecendo no 2º lugar, três pontos atrás do líder Botafogo.

O Cruzeiro fica com 29 pontos na 6ª posição, mas pode ser ultrapassado pelo Fortaleza ainda nesta rodada.

Como foi o jogo

O 1º tempo da partida foi equilibrado. O Cruzeiro assustou a torcida palmeirense com uma cabeçada de Zé Ivaldo, mas Weverton fez grande defesa e salvou o Palmeiras. E foi o Verdão quem acabou abriu o placar aos 35 minutos, com gol de Flaco López.

Já no fim da primeira etapa, o Cruzeiro chegou a empatar a partida com Lucas Silva, mas o gol foi anulado. O VAR recomendou a revisão do lance que deu origem ao gol do Cruzeiro após identificar falta do próprio Lucas Silva em Zé Rafael no início da jogada. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda revisou o lance no monitor e anulou o gol, causando indignação dos jogadores da Raposa.

Capitão do Cruzeiro e autor do gol anulado, Lucas Silva se pronunciou sobre o lance na saída para o intervalo.

“O árbitro estava do meu lado e deixou o jogo rolar. Se ele estivesse convicto da falta ele tinha parado a jogada antes. Não sei se por pressão aqui do estádio, ele pediu ajuda do VAR e interferiu no gol. Na minha visão foi um gol legal porque várias outras jogadas aconteceram do mesmo jeito e ele deixou o jogo seguir” Lucas Silva

Na volta do intervalo, os técnicos mexeram nas equipes. Pelo lado palmeirense, Rony e Maurício entraram no lugar de Flaco López e Dudu, sendo que este último teve atuação discreta em sua volta ao time titular após ficar dez meses parado por lesão e da polêmica envolvendo a troca fracassada para o Cruzeiro.

A Raposa passou a jogar mais no 2º tempo com as entradas de Kaio Jorge no lugar de Veron, e Matheus Henrique no lugar de Lucas Silva. O Cruzeiro só não abriu o placar no começo do 2º tempo porque Weverton novamente fez uma grande defesa, dessa vez com o pé, em lance cara a cara com Arthur Gomes. Nos acréscimos, o Palmeiras matou a partida com gol de Gabriel Menino.

Gols e destaques

Perdeu um gol na cara! Com 2 minutos de bola rolando, Vanderlan cruzou rasteiro para Flaco López completamente livre dentro da pequena área. Com o gol escancarado de frente para ele, o atacante palmeirense não pegou bem na bola e chutou para fora.

Grande defesa de Weverton. Após resistir à pressão inicial do Palmeiras, o Cruzeiro chegou com perigo em cobrança de escanteio. Barreal cobrou pela esquerda, Zé Ivaldo subiu e cabeceou forte para baixo. Weverton pulou e espalmou, fazendo boa defesa e evitando o gol da Raposa.

1 x 0: Após perder um “gol feito” no início da partida, Flaco López se redimiu abrindo o placar para o Palmeiras aos 35′ do 1º tempo. William, do Cruzeiro, saiu jogando errado, Zé Rafael interceptou e passou para Flaco López. O atacante ajeitou para a canhota e, da entrada da meia-lua, chutou rasteiro no cantinho do goleiro Cássio.

Gol anulado após checagem no VAR. O Cruzeiro chegou a empatar a partida com gol de Lucas Silva no fim do 1º tempo, mas o VAR interveio e chamou o árbitro Davi de Oliveira Lacerda. Após revisar o lance no monitor, o árbitro viu falta de Lucas Silva em Zé Rafael no lance que originou o contra-ataque do Cruzeiro.

Paredão alviverde! No início do 2º tempo, o goleiro Weverton fez mais uma ótima defesa para evitar que o Cruzeiro abrisse o placar no Allianza Parque. Arthur Gomes invadiu a área pela esquerda com liberdade e chutou, o goleiro do Palmeiras esticou a perna direita e salvou o Verdão.

2 x 0: Gabriel Menino matou o jogo nos acréscimos da partida. Após saída errada do Cruzeiro, Gabriel Menino aproveita sobra na grande área e chuta cruzado para fazer 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro

Campeonato: Brasileirão, 18ª rodada

Data: 20/07/2024

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Hora: 21h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

Cartões amarelos: Barreal, Lucas Romero, Matheus Pereira e João Marcelo (CRU), Flaco López, Raphael Veiga, Zé Rafael e Maurício (PAL)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Flaco López (PAL), aos 35 minutos do primeiro tempo, e Gabriel Menino (PAL), aos 46 minutos do segundo tempo.

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gomez, Murilo, Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino), Raphael Veiga; Dudu (Maurício), Flaco López (Rony), Felipe Anderson (Felipe Anderson). Técnico: Abel Ferreira.

Cruzeiro: Cássio; William, Marcelo, Zé Ivaldo, Kaiki; Lucas Romero (Robert), Lucas Silva (Matheus Henrique), Barreal (Vitinho); Matheus Pereira, Arthur Gomes (Diaz), Gabriel Veron (Kaio Jorge). Técnico: Fernando Seabra.