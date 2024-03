Palmeiras vence Botafogo-SP e fecha 1ª fase como melhor do Paulistão

Já classificado às quartas de final, o Palmeiras bateu o Botafogo de Ribeirão Preto (SP) por 1 a 0 na noite deste sábado (9), garantindo a melhor campanha da primeira fase (classificatória) do Campeonato Paulista. O atacante Rony marcou o gol da vitória aos 23 minutos da etapa final, em partida disputada na Arena Barueri, com mando de campo do Verdão.

Invicta no Paulistão, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira totalizou 28 pontos: foram oito vitórias e quatro empates em 12 jogos. Nas quartas, o Verdão enfrentará o segundo colocado do Grupo B – o adversário (Ponte Preta ou Água Santa) será definido ao final da 12ª rodada neste domingo(10). O Botafogo finalizou a participação no Campeonato Paulista na lanterna do Grupo D com 12 pontos.

Vitória de virada do Santos

Também nesta noite, o Peixe ganhou da Inter de Limeira por 3 a 2 na noite de sábado (09), na Vila Belmiro. Ambos já entram em campo classificados às quartas de final. Com o resultado de hoje (9), o Peixe chegou aos 25 pontos, terminando a primeira fase na liderança do Grupo A. Nas quartas, o time comandado por Fábio Carille, terá pela frente a Portuguesa Santista. Já a Inter de Limeira finalizou a primeira fase do Paulistão na vice-liderança do Grupo C, com 17 pontos, Nas quartas, a Inter medirá forças com o Bragantino.

8 vitórias e 1 empate em 12 jogos. 25 pontos, 18 gols marcados e 7 de saldo. Vice-liderança geral.



O campeonato continua e a nossa reconstrução, também. Vai pra cima deles, meu Santos! ⚪⚫ pic.twitter.com/P3HHN2gTgV — Santos FC (@SantosFC) March 10, 2024

A vitória do Santos hoje saiu após muito esforço. O time visitante saiu na frente, aos 15 minutos da primeira etapa, com o atacante Quirino. No minuto seguinte, Otero cruzou e o centroavante argentino Júlio Furch cabeceou para empatar o jogo. Aos 23 minutos, o Inter de Limeira marcou o segundo: Quirino, mais uma vez, aproveitou uma sobra de bola e concluiu com categoria.

No segundo tempo, o Santos pressionou e conseguiu empatar aos 10 minutos, com o segundo gol de Júlio Furch, em cobrança de pênalti. A virada demorou, mas veio. Aos 38 minutos, Cazares aproveitou a falha da zaga e definiu o jogo a favor do Peixe.