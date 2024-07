Palmeiras vence Atlético-GO com coro a Dudu e segue na briga pela liderança

O Palmeiras venceu o Atlético-GO por 3 a 1, na noite desta quinta-feira (11), no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Flaco López, Raphael Veiga e Alix Vinícius (contra) marcaram os gols da vitória palmeirense. Shaylon, ex-São Paulo, marcou um golaço e descontou para a equipe visitante.

Com o triunfo, o Alviverde foi a 33 pontos e segue na briga pela liderança com Flamengo e Botafogo. Já o Atlético-GO segue com 11 pontos, na 19ª posição, brigando contra o rebaixamento.

O atacante Dudu, que não jogou a última partida, teve o nome gritado pela torcida e entrou aos 22 minutos do 2º tempo. Ele quase marcou um gol.

O Palmeiras volta a campo apenas na próxima quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos.

O Atlético-GO joga no mesmo dia, mas às 19h, contra o Vasco, no estádio Antônio Accioly.

GOLAÇOS E RETRANCA

Logo aos cinco minutos de jogo, o Palmeiras abriu o placar com Flaco López após lançamento longo do zagueiro Gustavo Gómez. Parecia que a equipe de Abel Ferreira iria atropelar o Atlético-GO, que está na briga contra a zona de rebaixamento.

No entanto, três minutos depois, Shaylon acertou um chute de muito longe e marcou um golaço para empatar a partida. Pouco tempo depois, o Dragão acertou a trave de Weverton e quase buscou a virada.

A equipe comandada por Vagner Mancini dificultou a saída de bola palmeirense e obrigava os defensores a optarem pelo chutão. O Atlético-GO ficou com uma linha de cinco atrás e praticamente neutralizou as investidas de Estêvão pelo lado esquerdo. A joia alviverde até teve uma grande chance nos acréscimos da primeira etapa, mas acabou desperdiçando.

DUDU JOGA

Aos 20 minutos do 2º tempo, quando o placar já estava 3 a 1, a torcida do Palmeiras puxou o grito: “Dudu, guerreiro”, pedindo a entrada do atacante. Dois minutos depois, Abel Ferreira atendeu o pedido da torcida e entrou em campo.

Dudu teve a chance de marcar seu primeiro gol após a grave lesão no joelho, aos 36 minutos do 2º tempo. mas parou no goleiro do Atlético-GO.

BLITZ ALVIVERDE

As equipes fizeram uma primeira parte equilibrada, mas o cenário não se repetiu no 2º tempo. Logo aos cinco minutos, Veiga recolocou o Palmeiras à frente e com um gol contra a equipe ampliou.

O Palmeiras só administrou no restante do jogo, e esteve mais perto de fazer o quarto gol do que tomar o segundo.

LANCES IMPORTANTES

Flaco López abre o placar para o Palmeiras. Aos 5 minutos, Gustavo Gómez lançou do meio-campo para Flaco López dentro da área. O argentino dominou no peito e finalizou na saída do goleiro Ronaldo. Um belo gol.

Shaylon marca um golaço e empate para o Atlético-GO. Aos 8, Shaylon experimentou um chute de muito longe, surpreendeu Weverton e marcou um golaço.

Atlético-GO acerta a trave e quase vira o jogo. Aos 13, Shaylon cobrou falta na área, o zagueiro Marcão desviou de cabeça e a bola acertou o travessão de Weverton.

Rony não chuta e perde a chance de marcar o segundo. Aos 43, o goleiro Ronaldo tentou dar um chutão e ela explodiu em Flaco López. A bola sobrou para Rony, que tentou dominar ao invés de chutar e Marcão afastou de carrinho.

Estêvão perde grande chance. Aos 48 minutos, Estêvão recebeu belo passe de Flaco López, entrou na área, limpou a marcação e ficou cara a cara com o goleiro. Ele finalizou no canto, mas a bola saiu por muito pouco.

Raphael Veiga marca o segundo gol do Palmeiras. Aos 5 minutos do 2º tempo, Estêvão fez boa jogada individual e achou um belo passe para Veiga no meio da área. O camisa 23 bateu colocado, rasteiro, sem chances de defesa para o goleiro Ronaldo.

Palmeiras chega ao terceiro gol. Dois minutos depois, Bruno Tubarão errou passe na saída de bola e Rony recuperou. O camisa 10 tocou para Estêvão, que finalizou em cima do goleiro, a bola rebateu no zagueiro Alix Vinicius e morreu no fundo da rede. Gol contra.

Dudu para no goleiro Ronaldo. Aos 36, o Palmeiras forçou o erro na saída de bola do Atlético-GO e Estêvão passou para Dudu. O camisa 7 chutou em cima do goleiro e perdeu boa chance.

Ficha técnica

Palmeiras x Atlético-GO

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gómez, Vitor Reis e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Fabinho) e Raphael Veiga; Rony (Luighi), Estêvão (Caio Paulista) e Flaco López (Dudu). Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-GO

Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Marcão (Luiz Felipe), Baralhas (Alejo Cruz), Lucas Kal, Rhaldney (Roni) e Shaylon (Emiliano Rodríguez); Yony González (Max). Técnico: Vagner Mancini.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 26.897

Renda: R$ 2.751.729,57

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Naílton Júnior de Sousa (Fifa-CE) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Estêvão e Gabriel Menino (PAL) e Baralhas (ACG)

Gols: Flaco López, aos 5 minutos do 1º tempo, Raphael Veiga, aos 5 minutos do 2º tempo, e Alix Vinícius (contra), aos 7 minutos do 2º tempo (Palmeiras); Shaylon, aos 8 minutos do 1º tempo (Atlético-GO)