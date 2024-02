Palmeiras treina bolas paradas em busca do 10º título na gestão de Abel Ferreira

O Palmeiras encerrou a preparação para a disputa da Supercopa Rei, contra o São Paulo, neste sábado treinando bolas paradas e situações de jogo. O confronto entre o campeão brasileiro (Palmeiras) e o vencedor da Copa do Brasil (São Paulo) acontece no domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Atual campeão da Supercopa, o Palmeiras busca o décimo título sob o comando de Abel Ferreira, em menos de três anos e meio. O técnico português estreou pelo clube em novembro de 2020 e desde então conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil em 2020, a Libertadores em 2021, a Recopa Sul-Americana, o Paulista e o Campeonato Brasileiro em 2022 e a Supercopa do Brasil, o Paulista e o Brasileiro em 2023.

Antes da gestão de Abel, o Palmeiras precisou de 22 anos (de 1998 a 2020) para acumular seus 10 títulos anteriores. Além disso, entre as conquistas no período incluem duas campanhas da Série B do Campeonato Brasileiro, em anos que o clube ficou fora da elite do futebol no país (2003 e 2013). Se vencer o São Paulo, Abel Ferreira se iguala a Oswaldo Brandão como técnico com mais títulos no Palmeiras.

As jogadas de bola parada, uma das preocupações do técnico português no último treino antes da decisão no Mineirão, são uma das armas do São Paulo do técnico Thiago Carpini, que já citou o fato de seu time ter “bons batedores e bons cabeceadores”.

Realizada em 1990 e 1991 antes da retomada em 2020, a Supercopa está em sua sétima edição. Além do Palmeiras, também levantaram a taça o Flamengo (2020 e 2021), o Grêmio (1990), o Corinthians (1991) e o Atlético-MG (2022). A Supercopa ganhou o acréscimo de “Rei” neste ano em homenagem a Pelé, que morreu em dezembro de 2022.