Palmeiras supera o Corinthians e conquista o Paulistão Feminino

O Palmeiras conquistou pela terceira vez o título do Campeonato Paulista Feminino, em um embate dramático contra o Corinthians. O duelo decisivo, realizado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, terminou empatado em 2 a 1 no tempo regulamentar, forçando a decisão por pênaltis. A goleira colombiana Kate Tapia emergiu como a heroína do confronto ao defender três cobranças corintianas, garantindo o troféu para o time alviverde.

O embate inicial entre as equipes havia ocorrido na Neo Química Arena, onde o Corinthians saiu vitorioso por 1 a 0. Devido a preocupações com a segurança, a partida final foi transferida para Campinas, uma decisão estratégica da Polícia Militar para evitar confrontos entre torcidas na capital paulista. No mesmo dia, o time masculino do Corinthians jogou contra o Cruzeiro em sua casa.

A Partida

Determinados a reverter a desvantagem do primeiro jogo, o Palmeiras iniciou a partida com intensidade e pressão sobre o adversário.

Logo aos 13 minutos, Brena protagonizou um contra-ataque veloz que culminou no primeiro gol. Após receber ainda no campo defensivo, Brena avançou pelo meio e encontrou Amanda Gutierres bem posicionada. Amanda não hesitou e finalizou com precisão para empatar o placar agregado.

Com esse gol, Amanda Gutierres não apenas ajudou seu time como também se isolou na artilharia do campeonato, somando oito gols. Ketlen, do Santos, e sua colega Brena seguiram-na de perto com sete e seis gols respectivamente.

O domínio palmeirense continuou evidente ao longo da partida. Brena chegou a balançar as redes novamente aos 35 minutos com um chute de fora da área; no entanto, o gol foi anulado por toque no braço de Dudinha durante a construção da jogada. Aos 41 minutos, entretanto, a virada se concretizou: após cobrança de falta de Brena na área, Amanda ajeitou e Dudinha finalizou sem chances para a goleira Lelê.

O primeiro tempo encerrou-se com clara supremacia do Palmeiras, que contabilizou oito finalizações contra nenhuma do Corinthians. Gabi Portilho, jogadora corintiana e da seleção brasileira, resumiu a atuação de sua equipe como “apática”.

Na etapa complementar, o técnico Lucas Piccinato promoveu alterações táticas no Corinthians. A atacante Gabi Zanotti foi substituída por Vitória Yaya, que rapidamente deixou sua marca ao marcar de cabeça após cruzamento de Paulinha pela esquerda.

Apesar dos esforços corintianos na segunda metade da partida, a decisão nos pênaltis consagrou Kate Tapia e garantiu mais um título estadual para o Palmeiras.