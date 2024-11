Palmeiras sofre possível desfalque de titulares em confronto decisivo contra Atlético-GO

O Palmeiras enfrenta incertezas em sua escalação para o próximo confronto contra o Atlético-GO, devido a potenciais desfalques. Durante a vitória sobre o Bahia por 2 a 1 na última quarta-feira (20), na Arena Fonte Nova, os jogadores Felipe Anderson e Murilo sentiram desconfortos físicos e foram substituídos. Ambos serão submetidos a avaliações médicas ao retornarem a São Paulo, sendo incerto se poderão atuar em Goiânia.

Caso Anderson e Murilo sejam impedidos de jogar contra o time goiano, que atualmente ocupa a lanterna da competição, é provável que Dudu e Vitor Reis, que iniciaram a partida anterior, continuem entre os titulares. Em uma coletiva de imprensa, o técnico Abel Ferreira expressou surpresa com a lesão de Murilo e elogiou a rápida recuperação de Gustavo Gómez, que jogou parte da partida mesmo após um longo período afastado.

Com o triunfo em Salvador, o Palmeiras chegou aos 67 pontos no campeonato, mantendo acesas as esperanças de conquistar o tricampeonato do Brasileirão. Antes do esperado confronto direto contra o Botafogo na 36ª rodada, a equipe se prepara para enfrentar o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly.

O treinador Abel Ferreira contará com reforços importantes para essa partida. Richard Ríos e Estêvão, este último sendo o artilheiro da competição, estão novamente à disposição após cumprirem suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Além deles, o lateral Mayke retorna ao elenco após suspensão e disputará vaga com Marcos Rocha, que desempenhou a função de capitão na vitória sobre o Bahia devido à ausência de Gustavo Gómez.