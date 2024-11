Palmeiras se une a campanha contra violência de gênero

O Palmeiras, reconhecido por suas iniciativas voltadas à proteção e ao apoio das mulheres, mais uma vez reafirma seu compromisso social ao aderir ao Pacto Ninguém se Cala. Esta iniciativa, promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT), visa aumentar a conscientização e o combate à violência contra a mulher em locais públicos como bares, restaurantes e eventos culturais.

A assinatura do documento de adesão foi formalizada pela presidente do clube, Leila Pereira, que destacou o papel fundamental do Palmeiras na sociedade. “O Palmeiras transcende seu papel no futebol para impactar positivamente a comunidade. Utilizando a força de nossa marca e o apoio fervoroso dos nossos torcedores, estamos prontos para contribuir significativamente no combate à violência contra a mulher”, declarou Leila.

Cesar Greco/Palmeiras

Leila Pereira, atualmente a única mulher à frente de um grande clube brasileiro, tem se posicionado como uma importante porta-voz feminina no cenário esportivo. Ela enfatizou a necessidade de ações concretas: “É crucial que não nos calemos diante dessa questão. A Sociedade Esportiva Palmeiras está sempre disponível para colaborar com o Ministério Público.”

A cerimônia de adesão ocorreu na sede do MPSP, contando com a presença de figuras importantes como Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, procurador-geral de Justiça, e Vera Lúcia Carlos, procuradora do MPT. O evento também reuniu outras autoridades e membros da diretoria do Palmeiras.

Paulo Sérgio de Oliveira e Costa elogiou a decisão do clube: “A participação do Palmeiras neste pacto representa um avanço significativo que vai além dos limites esportivos.” Complementando, Vera Lúcia Carlos ressaltou a importância da vigilância contínua sobre o tema.

Com esta adesão, o Palmeiras se compromete a implementar diversas ações preventivas em seus jogos e instalações, buscando sensibilizar e orientar o público sobre o enfrentamento da cultura do estupro e do assédio, sempre respeitando as particularidades das vítimas e promovendo um ambiente inclusivo e seguro.