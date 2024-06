Palmeiras prepara Dudu para primeiro jogo no ano após quase 300 dias fora

Dudu deve voltar a jogar pelo Palmeiras na partida contra o Vasco, marcada para quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Exatamente contra o Vasco, em agosto do ano passado, Dudu sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele saiu aos 43 minutos do primeiro tempo daquela partida, precisou passar por cirurgia e uma longa recuperação.

Serão 291 dias até o momento de rever o Cruzmaltino pelo Brasileiro.

Dudu sempre foi protagonista no Palmeiras. Na temporada de sua lesão, esteve em campo em 42 jogos, marcou três gols e deu sete assistências. Na anterior tinha feito 11 gols e dado 14 assistências em 68 partidas.

RECUPERAÇÃO E GOL

A Data Fifa ajudou na programação do Palmeiras. A preparação para o retorno do ídolo alviverde já contava com treinamentos na Academia de Futebol, mas ainda faltavam alguns passos.

A “última etapa” foi concluída no sábado (08), quando ele esteve em campo em jogo-treino entre jogadores do Verdão. Dudu fez um dos gols de sua equipe, que venceu por 2 a 1, completando mais um passo para atuar regularmente.

Ele já tinha participado de outros jogos-treino. O atacante enfrentou São Bento e São Caetano, marcando inclusive um gol.

Expectativa é que ele não seja usado desde o início contra o time carioca. Tendência é que ele ganhe minutos aos poucos no elenco comandado por Abel Ferreira.

As vagas no setor ofensivo alviverde estão aparecendo “aos poucos”. A saída de Endrick para o Real Madrid e a iminente negociação de Luís Guilherme com o West Ham vão abrir espaço para que Dudu tente recuperar seu espaço no elenco titular. No entanto, Felipe Anderson, principal reforço da temporada, passará a ficar à disposição no segundo semestre e também concorre por vaga no setor.