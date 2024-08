Palmeiras poupa atletas, reduz danos e terá time reforçado na Libertadores

O Palmeiras terá um time reforçado contra o Botafogo, nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Abel Ferreira deve ganhar quatro “reforços” que estão se recuperando de lesões para um dos jogos mais importantes da temporada. O clube vive a expectativa de contar com Mayke (dores na panturrilha), Estêvão (transição física após torção no tornozelo), Felipe Anderson (trauma no olho) e Zé Rafael (cronograma específico após torção no tornozelo).

O Alviverde teve sete baixas para o jogo contra o Flamengo, no fim de semana, mas a lista deve ter uma queda considerável para o jogo contra o Botafogo.

Os únicos desfalques do Palmeiras serão jogadores em situações mais delicadas de recuperação. Piquerez e Bruno Rodrigues sofreram lesões sérias no joelho esquerdo, passaram por cirurgia e só devem retornar à equipe no ano que vem. Dudu, que já se recuperou da grave lesão no joelho, ficará um mês em processo de recondicionamento físico e também é baixa.

O Palmeiras poupou jogadores para ter todos à disposição no jogo contra o Botafogo. Estêvão, por exemplo, foi preservado nos últimos quatro jogos para estar 100% nas oitavas da Libertadores. Mayke, Caio Paulista, Raphael Veiga e Felipe Anderson não começaram o jogo contra o Fla no Brasileirão para estarem “frescos”, como diz Abel, na Libertadores.

DESTAQUES CONTRA O FLA

O desempenho do Palmeiras contra o Flamengo nos últimos jogos fez a comissão técnica comemorar.

Agustín Giay foi um dos melhores da equipe em campo após três jogos inconsistentes em seu início. Rômulo, que não jogava há 16 jogos, entrou contra o Fla e participou da jogada do gol. E Luighi, que fez seu terceiro jogo com o elenco profissional, já balançou as redes pela primeira vez.

São nomes que podem ganhar minutos na eliminatória contra o Botafogo.

O técnico Abel Ferreira falou após o jogo contra o Flamengo sobre os critérios que irá utilizar para montar o time da Libertadores.

“Olhar para o nosso elenco, ver os jogadores que temos disponíveis e em melhor forma física e mental. Escolher os melhores a cada jogo. Nós não temos um plantel extenso, também porque fizemos um trabalho extraordinário com os moleques da base, trazermos eles para cima, para trabalhar conosco, valorizá-los. Isso tem sido bem evidente nos últimos dois anos com Endrick, Luis Guilherme, Estêvão, Vitor Reis e Luighi agora. Sem dúvida nenhuma que somos a equipe que mais promove e valoriza o trabalho de formação, sendo que também somos obrigados a ganhar e somos uma das equipes mais jovens”, comentou Abel Ferreira.

Palmeiras e Botafogo já se enfrentaram em 2024 pelo Brasileirão, e o Alvinegro venceu por 1 a 0, no Nilton Santos. No entanto, dessa vez o time carioca não contará com dois titulares importantes: o atacante Júnior Santos e o meio-campista Carlos Eduardo.