Palmeiras mira patrocínios recordes de R$160 mi para 2025

O Palmeiras está em vias de redefinir sua estratégia de patrocínio para os próximos anos, com o encerramento do contrato de exclusividade com a Crefisa e a Faculdade das Américas ao término deste ano. Em negociação avançada, o clube paulista pretende firmar um novo acordo com a Sportingbet, que assumirá o espaço máster do uniforme a partir de 2025. Essa mudança visa não apenas à valorização do uniforme, mas também à inclusão do futebol feminino no contrato principal, conforme anunciado pela presidente Leila Pereira.

A previsão orçamentária do Palmeiras para 2025 estima uma arrecadação mínima de R$ 130 milhões provenientes de novos patrocínios, compondo um total esperado de receitas que ultrapassa R$ 1 bilhão. Essa projeção já recebeu a aprovação do Conselho de Orientação e Fiscalização e aguarda agora a deliberação final do Conselho Deliberativo.

O departamento de marketing do clube almeja superar as expectativas conservadoras iniciais, buscando alcançar até R$ 160 milhões em patrocínios. O contrato com a Sportingbet, que pode se estender por quatro anos, prevê um pagamento fixo de cerca de R$ 100 milhões anuais, podendo atingir mais de R$ 150 milhões com bônus atrelados ao desempenho e correção monetária anual.

Além do espaço máster destinado à casa de apostas no uniforme masculino e feminino, o Palmeiras continua negociando outros locais disponíveis nas camisas e acessórios dos atletas. Entre eles estão as omoplatas, mangas, barras superiores e inferiores das costas, além dos shorts e meiões. No entanto, o espaço máster das equipes de base não poderá incluir marcas do setor de apostas esportivas.

A meta é anunciar todos os novos patrocinadores até janeiro próximo. Essa reformulação na estratégia comercial já representa um aumento significativo em comparação aos R$ 88,5 milhões projetados para 2024 sob contratos vigentes com Crefisa, FAM e Esportes da Sorte.

As receitas provenientes de patrocínios se somam a outras fontes como o fornecimento de material esportivo pela Puma, publicidade em jogos do Brasileirão e licenciamentos diversos. No orçamento previsto para 2025, esses segmentos totalizam uma arrecadação esperada de R$ 237,1 milhões.

Na estrutura financeira projetada pelo clube para o próximo ano, a área de publicidade e patrocínios ocupará o segundo lugar em termos de arrecadação, ficando atrás apenas das negociações de atletas. A expectativa é que a negociação de jogadores renda R$ 301 milhões ao Palmeiras. Outros segmentos como direitos de transmissão e programas de sócios também contribuem significativamente para o robusto orçamento planejado pelo clube alviverde