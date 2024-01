Palmeiras lança uniformes para temporada 2024, com referência aos 110 anos do clube

O Palmeiras completa nesta temporada 110 anos de fundação. Com referência à sua história, a Puma e o clube paulista lançam nesta sexta-feira o novo uniforme da equipe para a temporada 2024. Envolto na campanha “O que nos torna família”, o lançamento “exalta o sentimento de pertencimento, de luta e de amor compartilhados que unem os palmeirenses em uma única família palestrina”. A estreia da nova coleção acontece no clássico com o Santos, no domingo, às 18h, no Allianz Parque, pela terceira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Os uniformes 1 e 2, em verde e branco como cores primárias, respectivamente, trazem estéticas e desenhos semelhantes. Com patrocinadores, número e nome dos jogadores em dourado e golas polo, o template das camisas resgatam os diversos escudos utilizados pelo clube desde sua fundação, da Cruz de Savoia ao seu brasão moderno, com a estrela vermelha no topo, em alusão à conquista da Copa Rio de 1951.

O primeiro escudo do Palestra Itália (criado em 1914) aparece de forma inédita na história dos uniformes do clube. Completam os escudos a Cruz de Savoia (1916), símbolo da Casa Real Italiana, e o “P” (1942), que foi o primeiro escudo a refletir a mudança do nome do time para Palmeiras. Além disso, abaixo do escudo principal, a frase “110 anos” é gravada. Segundo a fornecedora de material esportivo, é a primeira vez que os uniformes dividem a mesma estampa.

“Em um ano tão importante para o torcedor palmeirense, estamos muito felizes por lançar as novas camisas que exaltam a tradição do clube. Vamos trabalhar em conjunto para fazer deste mais um ano repleto de conquistas, transformando esta coleção em mais uma vitória da parceria entre Palmeiras e Puma”, destacou a presidente Leila Pereira. A campanha de lançamento do uniforme também destaca as conquistas do clube alviverde no período em que se iniciou a parceria a fornecedora de material esportivos alemã.

Desde 2019, foram dez conquistas com o elenco principal: Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Supercopa do Brasil 2023, Campeonato Paulista (2020, 2022 e 2023), Recopa Sul-Americana 2022, Libertadores (2020 e 2021) e Copa do Brasil 2020. “Nesses seis anos, construímos uma parceria vitoriosa, marcada por um trabalho conjunto visando sempre superar as expectativas do torcedor”, celebrou a diretora de Marketing da Puma Brasil, Luciana Soares. “Seguiremos valorizando e elevando a maneira de comemorar o legado do Palmeiras, olhando sempre para o futuro e homenageando a tradição.”

O elenco da campanha de lançamento é composto por sócios-torcedores Avanti, ídolos do elenco atual, como os jogadores Gustavo Gómez, Gabriel Menino, Murilo, Marcos Rocha e Richard Ríos, e ex-jogadores, representados por Ademir da Guia, Dudu e Galeano. “Puma e Palmeiras já se tornaram reconhecidos por, juntos, criarem campanhas de marketing que se conectam genuinamente com a torcida alviverde e traduzem esse sentimento único de amor que existe pelo clube. Esperamos que a nova campanha e os novos uniformes continuem construindo esse vínculo especial”, afirmou Luciana.

PREÇOS E COMO COMPRAR AS NOVAS CAMISA DO PALMEIRAS

As novas camisas da temporada 2024 já estão disponíveis para compra na PalmeirasStore.com, na Puma.com, em todas as lojas físicas do clube e nos pontos físicas da Puma no Shopping Morumbi e Tatuapé. Os valores das camisas são: modelo Jogador (R$ 499,90, do tamanho PP ao EGG adulto – masculino e feminino), modelo Torcedor (R$ 369,90, do tamanho PP ao EGG adulto – masculino e feminino), modelo Estádio (R$ 179,90, do tamanho P ao EGG adulto) e modelo Infantil (R$ 329,90, do tamanho 8 ao 16) – o tamanho PP está disponível apenas para os modelos femininos.