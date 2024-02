Palmeiras junta cacos após Supercopa e buscará reforços por títulos em 2024

A conquista da Supercopa de 2023, contra o Flamengo, trouxe tranquilidade para a temporada do Palmeiras.

O Palmeiras intensificará busca por reforços para dar a Abel Ferreira o elenco que ele pediu para conquistar os títulos que a equipe ainda pode buscar em 2024: Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores.

A presidente Leila Pereira foi criticada pela falta de reforços no início do ano passado, e após a conquista da Supercopa ironizou. Em seus stories no Instagram, a mandatária postou um meme com um questionamento: ‘Estão mais calmos?’. A publicação foi uma indireta aos torcedores que estavam reclamando do planejamento da temporada.

O Alviverde irá ao mercado para evitar situações que ocorreram em anos anteriores. Para a temporada de 2023, o Palmeiras perdeu o meio-campista Danilo e o meia Gustavo Scarpa – dois titulares em 2022, mas a diretoria não conseguiu contratar peças como reposição. Isso não deve acontecer em 2024.

Abel já falou publicamente quais peças quer para fechar o elenco: um camisa 9 que conheça o futebol brasileiro, um meia-atacante para ser o substituto de Veiga, um atacante que jogue pelos lados do campo – por causa da lesão de Bruno Rodrigues– e um zagueiro canhoto.

O Palmeiras tem negociações avançadas com dois jogadores: o meia-atacante Rômulo, do Novorizontino, e o atacante Lázaro, do Almería-ESP.

Rômulo será contratado em definitivo, mas chegará após o Paulistão. O negócio gira em torno de R$ 6 milhões por 70% dos direitos econômicos e está preso por pequenos detalhes.

Lázaro chegará por empréstimo até o final da temporada e tem previsão de desembarcar no Brasil amanhã. O Alviverde terá uma opção de compra fixada no contrato em 13 milhões de euros (R$ 70 milhões na cotação atual).

E o zagueiro? O Palmeiras entende que está bem servido para na zaga.

Já na busca pelo 9 experiente, o nome que surgiu foi o de Willian José, atualmente no Real Betis. O ex-São Paulo e Santos foi sondado pelo Palmeiras, mas até o momento não fez proposta pelo jogador.