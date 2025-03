Palmeiras inicia preparação para clássico contra o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista

No início da manhã desta quarta-feira (05), o Palmeiras deu sequência à sua preparação para o aguardado duelo contra o São Paulo, marcado para a próxima segunda-feira (10), às 21h45 (Horário de Brasília), válido pela semifinal do Campeonato Paulista.

Um dos destaques do treino foi a presença de Vitor Roque, recém-contratado do Barcelona (ESP) e que se tornou o sexto reforço da equipe nesta temporada. O jovem jogador de apenas 20 anos integrou seus novos companheiros na Academia de Futebol, após ter realizado exames físicos e clínicos no dia anterior, além de outras atividades preparatórias nas dependências do clube.

Além disso, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez, ambos em fase de transição física após se recuperarem de lesões musculares, participaram parcialmente das atividades coletivas antes de seguirem para exercícios específicos sob a supervisão da equipe do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Em entrevista após o treino, o meia Felipe Anderson expressou sua satisfação por retornar ao grupo. Ele teve a oportunidade de jogar alguns minutos na partida contra o São Bernardo no último sábado (01), depois de um período focado em recuperação de uma pubalgia.

“Estou muito feliz por poder voltar ao grupo e ajudar a equipe. O trabalho que realizamos com os profissionais do NSP foi fundamental durante minha recuperação. Agora, me sinto pronto para contribuir ao máximo com o Abel e com todo o elenco. Estamos todos motivados e preparados para encarar este desafio”, afirmou Felipe Anderson.

O Palmeiras vem mostrando um desempenho notável em casa, permanecendo invicto há 28 jogos no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista desde 2021, com um saldo impressionante de 22 vitórias e 6 empates. Este feito estabelece um novo recorde histórico para o estádio no que diz respeito ao estadual.

“A força e resiliência do nosso elenco são bem conhecidas. Enfrentar esse clássico em casa, com o apoio incondicional da nossa torcida, é uma grande vantagem. Contamos com eles para nos motivar ainda mais a buscar vitórias em todas as competições”, destacou o jogador.

Este confronto será a 25ª semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras, consolidando sua posição como o clube que mais vezes alcançou essa fase na história do torneio, seguido pelo São Paulo com 23 semifinais, Corinthians com 22 e Santos com 21.

“É um clássico importantíssimo contra um adversário de grande qualidade como o São Paulo. Precisamos estar focados e trabalhar detalhadamente nos próximos dias. Trataremos essa partida como se fosse a última, mantendo sempre uma mentalidade agressiva em busca da vitória”, concluiu Felipe Anderson.