Palmeiras foca nas finalizações em treino para a semifinal do Paulista contra o Novorizontino

O Palmeiras foi a campo na Academia de Futebol na manhã deste domingo para dar continuidade à sua preparação para o confronto com o Novorizontino, pela semifinal do Campeonato Paulista na quinta-feira, no Allianz Parque. O time encerrou a primeira fase do torneio estadual de forma invicta pelo terceiro ano consecutivo e avançou às semifinais após uma vitória expressiva sobre a Ponte Preta por 5 a 1.

Depois de uma sessão de ativação muscular, os jogadores de linha participaram de uma atividade técnica com objetivos específicos. Enquanto isso, os goleiros trabalharam separadamente com os preparadores da posição Rogério Godoy e Thales Damasceno. Posteriormente, com os arqueiros defendendo as metas, ocorreu mais uma sessão técnica sob a supervisão da comissão técnica liderada por Abel Ferreira. No encerramento, houve um trabalho de aprimoramento de cruzamentos e finalizações.

Durante o treinamento, os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, assim como o zagueiro Gustavo Gómez, seguiram um cronograma específico com o Núcleo de Saúde e Performance do clube. O Palmeiras, atual bicampeão paulista, retornará aos treinos na manhã de segunda-feira.

Com uma série invicta de 14 jogos no Campeonato Paulista (englobando os 13 deste ano e a segunda partida final de 2023, contra o Água Santa), o Palmeiras acumula 32 vitórias, 11 empates e apenas duas derrotas nas últimas 45 partidas da competição. Durante esse período, a equipe marcou 71 gols e sofreu 21.

No contexto geral das competições, o Palmeiras mantém uma invencibilidade de 19 jogos, incluindo os 14 deste ano (nove vitórias e cinco empates) e os cinco últimos do Campeonato Brasileiro de 2023 (três vitórias e dois empates). Essa é a maior sequência de invencibilidade sob o comando de Abel Ferreira, igualando o desempenho registrado entre abril e junho de 2022, que também contou com 15 vitórias e quatro empates. Além disso, é a série invicta mais longa entre os clubes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro deste ano.