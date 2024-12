Palmeiras faz acordo com WTorre e encerra disputa judicial

Após um bom tempo, o Palmeiras chegou a um acordo com a Real Arenas, parceria da WTorre, responsável pela administração do Allianz Parque. Dessa forma, a disputa em foros arbitral e judicial está encerrada.

Vale destacar que, nos últimos anos, o clube tem vivido um bom momento, seja nos campos, nos negócios e nos palpites em plataformas como a Superbet Apostas. Lembre-se: sempre jogue com responsabilidade.

Segundo o Palmeiras, a dívida da empresa com o clube era de R$ 117,1 milhões. No acordo, a Real Arenas pagou à vista R$ 50,1 milhões, e o Verdão ficou com a cessão de propriedades da arena pelos R$ 67 milhões restantes.

Com isso, também vão contar com mil novos assentos no Novo Setor Gol Norte em dias de jogos, aumentando a sua capacidade. O local onde está a sala de troféus do clube também não será mais alugado, ficando com o Palmeiras de forma definitiva.

Leila Pereira e WTorre se manifestam

Após o acordo entre Palmeiras e a Real Arenas, a presidente do Verdão, Leila Pereira, comemorou e disse ser um momento especial para todos os palmeirenses.

“Este é um momento especial para todos nós, palmeirenses. Após dez anos de discussões, a nossa gestão concretizou um acordo justo, benéfico a todos e fundamental para o futuro desta parceria, que tem mais 20 anos pela frente. Nosso compromisso é construir um Palmeiras cada vez mais vencedor e, para isso, queremos caminhar lado a lado com a WTorre”, disse a presidente.

Sílvia Torre, co-fundadora e presidente do Conselho da WTorre, também deu declarações e apontou que o acordo é uma conquista para os dois lados, afirmando que juntos ainda tem muito trabalho pela frente.

“Ao completarmos uma década de Allianz Parque, não poderíamos ter uma conquista mais importante do que o acordo com o Palmeiras. O clube mais vencedor do país e a principal arena multiuso do continente podem, e devem, conquistar juntos novas metas, tendo um cenário de harmonia e interesses alinhados. Temos muito trabalho em conjunto com o Palmeiras nas próximas duas décadas de concessão”, disse Sílvia Torre.

Palmeiras está entre os times mais valiosos do mundo

O Observatório do Futebol (CIES) realizou um estudo e apontou que o Palmeiras está entre os times mais valiosos do mundo, avaliado em 211 milhões de euros.

O Verdão ficou na 62ª posição mundial, além de ser o líder na América do Sul. Além do clube, Flamengo (63º) e Botafogo (84º) integraram a lista entre os brasileiros. A dupla argentina, River Plate e Boca Juniors foram os 92º e 98º, respectivamente, marcando presença entre os maiores do futebol.

Confira o Top 10 do ranking mundial: