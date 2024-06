Palmeiras enfrenta Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (30)

Empolgado depois de três vitórias seguidas, o Palmeiras tem compromisso nesta quinta-feira. Às 21h30, fecha a décima rodada do Brasileirão em duelo com o Red Bull Bragantino no Allianz Parque. A partida pode marcar o retorno de Dudu aos gramados após o fim da controversa novela, encerrada com a sua decisão de permanecer no time, a despeito do desejo da presidente Leila Pereira, que sugeriu que ele aceitasse a proposta do Cruzeiro.

A novela terminou. Dudu ainda tem rusgas com Leila e a diretoria, mas, depois de ter resolvido ficar, foi acolhido por Abel e pela maioria dos jogadores.

Ele esteve no banco contra o Vasco, mas não entrou. No jogo seguinte, não viajou a Belo Horizonte para resolver sua situação e viu de longe o Palmeiras fazer 4 a 0 no Atlético na Arena MRV. Agora, deve estar entre os relacionados e pode fazer sua estreia em 2024. O camisa 7 não joga desde 27 de agosto de 2023, quando sofreu a grave lesão no joelho que o deixou nove meses sem atuar

O lado esquerdo do ataque é onde Dudu mais gosta de jogar. Lázaro vinha sendo titular nessa posição, mas o atacante teve constatada lesão na coxa esquerda e estará fora por um mês. Assim, Abel terá apenas o ídolo palmeirense à disposição para a função. Mas, como sua contusão foi grave, o retorno será gradual

Abel avisou que conta com Dudu e se animou quando ouviu do jogador, em uma conversa privada, que ele gostaria de ficar. “O que eu espero dele é que ele recupere, entre e faça o que ele saber e nos mostrou, rendimento, gols e assistências“, disse o técnico.

O treinador português pode usar o lateral/ponta Caio Paulista no time titular caso opte por manter a linha com três atacantes. Se alterar o esquema tático, Gabriel Menino é uma das alternativas

O Palmeiras subiu na tabela do Brasileirão graças às três vitórias seguidas. Com 17 pontos, está mais perto dos líderes. “Essas três vitórias seguidas dão confiança para nós. A gente está vendo a atitude dentro de campo e a gente sabe da qualidade do nosso grupo. Quando junta com a força de vontade, desde o começo, com a gente entrando sabendo o que tem que fazer, com certeza o time melhora. É assim que vem sendo e é assim que vai continuar”, afirmou o volante Fabinho, que pode aparecer entre os titulares caso Abel rode o elenco devido ao desgaste em razão da sequência de jogos.

“O Abel sempre fala para todo mundo se preparar e a gente sabe como vai ser o calendário de jogos, com muitas partidas, então todos estão preparados para quando entrar lá em campo dar conta do recado”.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X RED BULL BRAGANTINO

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Navel, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Raphael e Raphael Veiga; Caio Paulista (Gabriel Menino), Estêvão e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Douglas Mendes e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Ramires e Lucas Evangelista; Eduardo Sasha, Helinho e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Malta (auxiliar).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (Fifa/RS).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo.