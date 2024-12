Palmeiras encerra temporada contra Fluminense

O Palmeiras se prepara para encerrar sua temporada no próximo domingo , enfrentando o Fluminense no Allianz Parque pela última rodada do Brasileirão . Este confronto não apenas marca o fim de um ano desafiado sob a liderança de Abel Ferreira , como também pode significar a demissão de jogadores que marcaram a história recente do clube . O Palmeiras, já distante do sonho de conquistar o tricampeonato , precisa de uma combinação de resultados : vencer o Fluminense e torcer por uma vitória do São Paulo contra o Botafogo.

Os jogadores Dudu, Rony e Zé Rafael , pilares na Era Abel , podem estar se despedindo da equipe . Insatisfeitos com suas situações atuais e com menor participação no elenco em 2024 , eles são nomes importantes no histórico de conquistas do Palmeiras. Enquanto Dudu possui 12 títulos pelo clube, Rony e Zé Rafael têm 11 cada um . Apesar disso, nenhum dos três teve vitória sobre o Cruzeiro na última rodada , sinalizando uma possível mudança na estrutura da equipe para o futuro .

O ano de 2024 foi repleto de frustrações para o Palmeiras . A equipe perdeu a Supercopa do Brasil para o São Paulo nos pênaltis e foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Flamengo . Na Libertadores , a eliminação veio nas mãos do Botafogo , após um desempenho abaixo das expectativas. O campeonato brasileiro também apresentou desafios insuperáveis , com uma derrota crucial para o Botafogo no Allianz Parque .

Concluindo, este último jogo contra o Fluminense não é apenas um encerramento da temporada , mas também um momento de reflexão sobre as mudanças possíveis para que o Palmeiras retome seu caminho vitorioso em 2025 . Abel Ferreira e sua equipe enfrentam agora a tarefa de reconstruir uma equipe competitiva que possa recuperar seu lugar entre os melhores do futebol brasileiro .