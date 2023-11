Palmeiras empata com Fortaleza e mantém liderança do Brasileiro

Fortaleza e Palmeiras empataram em 2 a 2, neste domingo (26), na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira conseguiu um resultado heroico, buscando o empate duas vezes mesmo com um homem a menos desde os 13 minutos do 2º tempo.

Com um ponto somado, o Alviverde chegou a 63 pontos na liderança da competição, e segue dependendo apenas de si para ser campeão. O Flamengo, vice-líder da competição, também tem 63 pontos após a vitória contra o América-MG, mas o Alviverde leva vantagem no saldo de gols —26 contra 17.

O Fortaleza, por sua vez, foi a 45 pontos e alcançou a pontuação mágica que garante matematicamente a permanência na Série A.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), contra o América-MG, no Allianz Parque.

O Leão do Pici, por sua vez, visita o RB Bragantino, no Nabizão, na quinta-feira (30), às 20h30.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Artur), Murilo, e Gustavo Gómez; Mayke, Richard Ríos (Rony), Zé Rafael, Raphael Veiga (Fabinho) e Piquerez; Breno Lopes (Vanderlan) e Endrick (Naves). T.: Abel Ferreira.

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison (Pedro Rocha), Caio Alexandre (Pochettino) e Calebe (Lucas Crispim); Yago Pikachu (Machuca), Guilherme e Thiago Galhardo (Marinho). T.: Vojvoda.

Cartões amarelos: Bruno Pacheco, Marinho (FOR); Mayke, Garcia e Abel Ferreira (PAL)

Cartão vermelho: Gustavo Gómez e João Martins (PAL)

Gols: Thiago Galhardo, aos 19 minutos do 1º tempo e Calebe, aos 24 do 2º tempo (FOR); e Raphael Veiga, aos 21 minutos do 2º tempo e Zé Rafael, aos 32 minutos do 2º tempo (PAL).

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará

Data/Hora: 26/22/202, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa – MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)