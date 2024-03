Palmeiras e Ponte Preta abrem duelos das quartas de final do Paulista

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou nesta segunda-feira (11) as datas e os locais em que serão realizadas as partidas da fase quartas de final do Campeonato Paulista.

O mata-mata tem início no sábado (16), às 18h, quando se enfrentarão Palmeiras e Ponte Preta, na Arena Barueri, com transmissão da CazéTV e do Paulistão Play.

Atual bicampeão, o alviverde fez a melhor campanha do estadual até aqui e se classificou para a próxima fase antecipadamente.

Já o time de Campinas garantiu a classificação na última rodada no domingo (10), mesmo com derrota para o rebaixado Santo André, mas beneficiada pelo empate entre Água Santa e Corinthians. Ponte Preta e Água Santa disputavam a segunda vaga do grupo.

As outras três partidas acontecem no domingo (17). Às 16h, no duelo do interior, medem forças no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, Red Bul Bragantino e Inter de Limeira, que ficaram em primeiro e segundo do grupo C e deixaram o Corinthians fora das quartas. O jogo tem transmissão da CazéTV e do Paulistão Play.

Às 18h, se enfrentam São Paulo e Novorizontino, no Morumbis, com transmissão da TV Record, CazéTV e Paulistão Play. As duas equipes conseguiram a classificação somente na última rodada da fase de grupos, com vitórias contra Ituano e Portuguesa, respectivamente.

Fecha a fase quartas de final o clássico entre Santos e Portuguesa, às 20h15, na Vila Belmiro. TNT e Max transmitem a partida.