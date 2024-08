Palmeiras dá sinais após crise em momento decisivo

O Palmeiras venceu o Flamengo, mas foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. A derrota atrapalha os planos do clube, que esperava chegar ao menos nas quartas de final da competição, mas as circunstâncias do revés foram um alento para um time que vinha de uma sequência de quatro jogos sem vitória.

O QUE ACONTECEU

A presidente Leila Pereira disse após a partida que a eliminação para o Flamengo serve para fortalecer a equipe para as competições que restam na temporada. O Alviverde tem na próxima semana as oitavas de final da Copa Libertadores contra o Botafogo e dois jogos importantíssimos pelo Brasileirão: Flamengo (fora) e São Paulo (casa).

A única vantagem que tem é que você fica mais forte, pelo menos no Palmeiras. Isso não desanima a gente, pelo contrário. Isso nos dá mais ânimo para trabalhar e conquistar os próximos campeonatos que temos pela frente Leila Pereira

João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, seguiu o discurso de Leila e disse na coletiva após o jogo que o Palmeiras está de “consciência tranquila” com a eliminação e parabenizou o Flamengo.

Não jogamos sozinhos, demos o melhor e infelizmente não conseguimos. Futebol é assim, o esporte é assim. Só se pode ganhar um. Queremos ganhar sempre, mas às vezes temos que dar o mérito ao adversário. Faz parte da nossa profissão saber perder. Nessa eliminatória contra o Flamengo fizemos de tudo. Acabamos com a consciência tranquila. Temos que saber perder, faz parte. Saber perder e acabar de cabeça erguida também é um sucesso.

Palmeiras mostrou que há vida sem Estêvão. Abel Ferreira mudou a escalação da equipe e o time conseguiu sufocar o Flamengo em boa parte do jogo.. No primeiro jogo, o Palmeiras só deu duas finalizações em 90 minutos (nenhuma no gol) e no primeiro contra o Inter também só chutou duas vezes.

Já na volta foram 20 finalizações, com seis chutes no gol mostrando como a equipe conseguiu evoluir.

Atuação agradou torcedores que estiveram no Allianz Parque. Os palmeirenses que estavam no estádio aplaudiram muito a equipe após o apito final mesmo com a eliminação. A sensação que o time passou foi de que o time virou a chave em um momento muito importante no ano.

JOGO CONTRA O FLAMENGO VIROU EXEMPLO PARA O RESTO DO ANO

A comissão técnica palmeirense elogiou a postura da equipe no jogo decisivo, a avaliação é de que os jogadores foram muito intensos durante todo jogo e entregaram tudo para buscar a classificação.

Os 90 minutos contra o Flamengo é a cara que Abel quer que a sua equipe tenha para o restante da temporada.

O Palmeiras volta a campo no domingo (11), mais uma vez contra o Flamengo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, mas dessa vez o jogo é válido pelo Brasileirão.