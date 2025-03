Palmeiras completa reforços solicitados por Abel Ferreira para a temporada

O Palmeiras deu um passo significativo em sua preparação para a temporada ao atender às demandas do técnico Abel Ferreira. No início do ano, o treinador solicitou a contratação de um zagueiro canhoto, um segundo volante e um centroavante, e, recentemente, o clube oficializou as chegadas de Micael, Lucas Evangelista e Vitor Roque, preenchendo assim todas as lacunas identificadas pelo comandante.

Lucas Evangelista, ex-jogador do Bragantino, foi aprovado após uma série de exames médicos e é visto como uma adição valiosa ao elenco. O Palmeiras negociou intensamente para trazer Andreas Pereira do Fulham, da Inglaterra, mas sem sucesso. A opção por Evangelista surge como uma solução eficaz para o meio-campo da equipe, que conta também com Richard Ríos e Allan, promovido do sub-20.

Ainda na janela de transferências, o Verdão realizou uma das movimentações mais impactantes ao contratar Vitor Roque junto ao Barcelona, da Espanha. Com apenas 20 anos, o centroavante se tornou a transação mais cara da história do futebol brasileiro, com um valor total de 25,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 154 milhões). Sua chegada promete solucionar a carência por um atacante de referência no elenco.

Na defesa, Micael foi adquirido para atender ao pedido de Abel Ferreira por um zagueiro canhoto. O defensor, anteriormente no Houston Dynamo, rapidamente conquistou a confiança da comissão técnica e deverá ser titular na final do Campeonato Paulista devido à lesão de Gustavo Gómez no joelho durante os treinos.

Além de Micael, o Palmeiras também contratou Bruno Fuchs do Atlético-MG para reforçar o setor defensivo. Com as chegadas dos uruguaios Emiliano Martínez e Facundo Torres como titulares e a expectativa em torno do retorno de Paulinho, que se recupera de uma cirurgia na canela realizada no ano passado, a equipe demonstra um potencial crescente para a temporada.

A confirmação de Lucas Evangelista eleva o número total de jogadores no elenco palmeirense para 27. Além disso, Benedetti, Thalys, Figueiredo e Luighi fazem parte do grupo de apoio e poderão ser utilizados na equipe sub-20 conforme necessário para manter o ritmo competitivo.

Embora Evangelista não esteja disponível para as finais do Campeonato Paulista, sua integração ao grupo está prevista para as competições subsequentes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Conmebol Libertadores e Mundial de Clubes.

Confira a composição atual do elenco palmeirense: