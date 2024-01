Palmeiras começa a busca pelo tri do Paulistão com Abel como grande estrela

O Palmeiras começa a busca pelo tricampeonato do Paulistão sem a esperada renovação no elenco. A base foi mantida, vieram “operários”, como gosta Abel Ferreira, e saíram Artur e Kevin, que não eram titulares. Sem mudanças profundas, o time estreia neste domingo contra o Novorizontino, às 16h, em Novo Horizonte

Ainda que sejam poucos os reforços – Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista – o atual bicampeão paulista e brasileiro é, mais uma vez, um dos favoritos à taça porque manteve o responsável por fazer a engrenagem rodar. O técnico Abel Ferreira foi sondado pelo Al-Sadd, do Catar, mas decidiu ficar e ainda aceitou renovar seu contrato por mais um ano, agora vigente até o fim de 2025.

“O elenco é forte, são contratações extremamente pontuais que precisamos agora. Para não criar expectativas, digo que estamos atentos ao mercado”, explicou a presidente Leila Pereira, segundo a qual, o Palmeiras será “assertivo” em suas próxima busca por novos atletas.

O Paulista será novamente uma oportunidade de rodar o elenco, dar oportunidade a quem menos joga e entrosar os recém-chegados em preparação para a Supercopa do Brasil, que será disputada no dia 4 de fevereiro, contra o São Paulo, no Mineirão.

Endrick, a grande estrela do elenco, não joga a Supercopa nem os primeiros compromissos do time no Paulistão porque serve à seleção brasileira no Pré-Olímpico, a ser disputado na Venezuela

O Palmeiras integra o Grupo B, que também tem Guarani, Ponte Preta e Água Santa. O Novorizontino caiu no D, com Botafogo, São Bernardo e São Paulo. Nesta etapa, os times enfrentam os adversários das outras chaves em turno simples. Os dois melhores avançam às quartas de final, que será disputada em jogo único, com o dono da melhor campanha tendo a vantagem do mando de campo – o mesmo se aplica na semifinal. A decisão acontece no formato de ida e volta, e a equipe com a melhora campanha faz o segundo jogo em casa.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X PALMEIRAS

NOVORIZONTINO – Jordi; Willean Lepo, Rafael Donato, César Martins e Danilo Barcelos; Geovane, Willian Farias, Marlon e Rômulo; Rodolfo e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Caio Paulista (Piquerez); Flaco López e Rony (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro – Matheus Delgado Candançan.

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.