Palmeiras arranca empate relâmpago contra o Grêmio com pintura de Estêvão

Grêmio e Palmeiras empataram em 2 a 2, na noite desta quinta-feira (4), no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela 14ª rodada do Brasileiro.

O Tricolor gaúcho abriu 2 a 0 com gols de Pavón e Cristaldo, mas o Alviverde buscou o resultado no 2º tempo com Flaco López e uma pintura de Estêvão.

Com o empate, o Grêmio agora tem 11 pontos na 18ª posição e segue na luta contra o rebaixamento. O Alviverde foi a 27, mas caiu para a 3ª posição -a vantagem para o líder Flamengo é de três pontos.

O Grêmio volta a campo no domingo (7), às 16h (de Brasília), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. O Palmeiras joga no mesmo dia, mas às 18h30 (de Brasília), contra o Bahia, no Allianz Parque.

GRÊMIO

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely (Rodrigo Caio), Kannemann e Reinaldo; Pepê, Carballo e Edenílson (Galdino); Gustavo Nunes (Nathan Fernandes), Cristaldo (Natã) e Pavon (João Pedro Galvão). T.: Renato Gaúcho.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Dudu), Naves (Vanderlan), Vitor Reis e Piquerez; Aníbal Moreno, Fabinho (Mayke) e Jhon Jhon; Estêvão (Caio Paulista), Rony e Flaco López. T.: Abel Ferreira.

Local: estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Data e horário: 4 de julho de 2024, às 19h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Amarelos: Aníbal Moreno, Naves e Vitor Reis (PAL); Rodrigo Ely e Natã (PAL)

Gols: Pavón, aos 2 minutos do 2º tempo, e Cristaldo, aos 24 minutos do 2º tempo (GRE); Flaco López, aos 28 minutos do 2º tempo, e Estêvão, aos 31 minutos do 2º tempo (PAL)