Palmeiras anuncia a contratação do zagueiro Micael

O Palmeiras confirmou, neste sábado (22), a chegada do zagueiro Micael, que estava atuando pelo Houston Dynamo, dos Estados Unidos, desde 2022. O atleta de 24 anos se junta ao clube como a quinta contratação oficializada para a temporada de 2025.

Desde criança, Micael é torcedor do Verdão e expressou sua satisfação com a proposta recebida. “Fiquei muito feliz quando soube da proposta do Palmeiras. É uma equipe muito grande e sempre quis jogar aqui. É verdade que torcia para o clube. Tenho algumas camisas do Palmeiras e sempre falava com minha mãe que iria jogar aqui, e ela respondia: ‘Vai’. Hoje, graças a Deus, estou aqui e me sinto muito realizado”, declarou o jogador em entrevista ao site oficial do clube.

Após passar por exames médicos na sexta-feira, Micael firmou um contrato de cinco anos com o Palmeiras, que se estenderá até o final de 2029. O processo de transferência envolveu ajustes finais entre o clube brasileiro e a Major League Soccer (MLS), conforme exigido pelas normas da liga norte-americana.

Com esta aquisição, o Verdão já soma cinco reforços para 2025, seguindo as contratações dos zagueiros Bruno Fuchs, do volante Emi Martínez e dos atacantes Paulinho e Facundo Torres.

Micael destaca-se por suas habilidades em iniciar jogadas e por sua velocidade em campo. Ele afirmou: “Sou um zagueiro que gosta de sair jogando, com passes por dentro e na bola longa. Essas são as características mais importantes do meu jogo. Este ano é muito significativo, não só para mim quanto para o Palmeiras também, já que é o ano do Mundial. Todo palmeirense espera por uma boa temporada”.

O novo reforço palmeirense tem uma trajetória marcada pela formação nas categorias de base da Inter de Limeira e do Atlético Mineiro, onde permaneceu por três temporadas. Em sua passagem pelo Galo, atuou em dois jogos profissionais antes de ser emprestado ao Houston Dynamo em 2022, onde acabou sendo contratado em definitivo no ano seguinte. Na última temporada da MLS, Micael foi reconhecido como o melhor defensor da equipe americana.