Palmeiras anuncia a contratação de Lázaro

O Palmeiras oficializou, na manhã desta quarta-feira (7), a contratação do atacante Lázaro. O jogador chega por empréstimo.

O QUE ACONTECEU

O time alviverde pagou 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,3 milhões na cotação atual) ao clube Almería, da Espanha, pelo empréstimo de uma temporada do jogador. Caso opte por essa extensão do empréstimo, o time brasileiro vai ter de pagar mais um valor não revelado.

O jogador estava no Brasil há alguns dias e teve confirmada sua chegada pelos veículos oficiais do Verdão. “Tem cara nova na academia de futebol”, postou o clube.

“Bastante feliz por esse desafio de me integrar à Família Palmeiras. Tenho certeza de que serão bons momentos vividos aqui. Agora é trabalhar para que possamos conquistar muitas coisas nesta temporada”, disse o jogador.

Lázaro é a reposição de Artur, negociado com o Zenit. O ex-Flamengo tem como posição preferida a ponta esquerda, mas também joga pelo lado direito e como meia – polivalência que agrada demais o técnico Abel Ferreira.

Com 21 anos, Lázaro despontou no Flamengo e foi para o Almería. No futebol espanhol, porém, não teve o destaque esperado, com 36 partidas e seis gols pelo clube.

Estou aqui para ajudar no que for preciso no elenco. Importante é que todo mundo saia sorrindo e bem no final. Que seja uma temporada muito feliz aqui no Palmeiras. Tem que fazer gol (risos), ajudar a equipe marcando. O momento que entrar ali dentro de campo, é para marcar, fazer gol, criar jogadas. Tudo que for para ajudar o Palmeiras estarei disponível

Lázaro é o 4º reforço do Palmeiras para 2024. Para esta temporada, o clube já contratou o meio-campista Aníbal Moreno, o lateral esquerdo/ponta esquerda Caio Paulista e o atacante Bruno Rodrigues – que já até se lesionou, e tem previsão de volta no meio do ano.