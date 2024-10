Palhaça Figaza faz apresentação e oficina circense no Mundo Circo

A malabarista, palhaça e musicista argentina Painé Santamaria apresenta o espetáculo circense gratuito FIGAZA SHOW: 10 anos solta pelas ruas. O clássico solo da Palhaça Figaza comemorou 10 anos de apresentações com uma circulação pela cidade de São Paulo. Para finalizar em grande estilo, a última sessão acontece no Mundo Circo, dia 26 de outubro, sábado, às 17h. Antes da apresentação, às 15h30, acontece uma oficina de circo para todas as idades, onde os participantes poderão brincar e experimentar os malabares com claves, pratos e bolas com exercícios de interação e aprendizado.

Criado em 2013 por Painé Santamaria, Figaza Show é solo-feminino de rua, onde a Palhaça Figaza, picante e ácida, mas que esconde também muita ternura, comanda o show. Em cena, as destrezas que a artista acumulou ao longo da sua estrada, como malabarismo, equilibrismo, música, manipulação de bolhas de sabão e globoflexia, além da improvisação e da participação do público de todas as idades, que fazem toda a diferença.

Figaza Show percorreu vários países da América Latina e Europa se aperfeiçoando com as grandes experiências que a rua proporciona. Após 10 anos de estrada, o espetáculo ganha apresentações especiais com o FIGAZA SHOW: 10 anos solta pelas ruas. Para Painé Santamaria, a comemoração de 10 anos de apresentações, é uma vitória. “Ser uma palhaça migrante que viaja o mundo com um espetáculo de rua cheio de humor e poesia e sempre com novidades não é tarefa fácil. Trazer o espetáculo para a cena é uma conquista, que traz visibilidade para as artistas circenses mulheres, além de encorajar novas palhaças a apresentarem seus números”, pontua ela.

Serviço:

FIGAZA SHOW: 10 anos solta pelas ruas

Com Painé Santamaria [Palhaça Figaza]

50 minutos | Livre | Gratuito.

26 de outubro, sábado, às 15h30 (oficina na Lona Multiuso) e 17h (apresentação na Lona Picolino).

Mundo do Circo – Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo.