Palestras Solidárias no Teatro Sabesp Frei Caneca

Uma iniciativa da Opus Entretenimento em parceria com a Expo Premium trará ao Teatro Sabesp Frei Caneca uma rodada de palestras enquanto ajuda as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Palestras Solidárias RS – Gerando Doação, Inspiração E Motivação acontece no próximo dia 28/7 (domingo) e traz como convidados Leila Navarro, Rafael Baltresca, Dr. Arnoni Caldart, Saschi Schimidt e Irineu Toledo (como apresentador do evento), cinco grandes nomes que cativam, inspiram e fortalecem com seus discursos.

O evento foi pensado também como forma de ajudar a população gaúcha, que segue precisando de apoio por conta das catástrofes naturais acontecidas há pouco mais de dois meses. Ainda são muitos os lugares que sofrem, principalmente, com a falta de saneamento básico e o acúmulo do lixo e da lama. Por isso, toda a renda com a venda dos ingressos será repassada ao Projeto Holofote Solidário, que reverterá em doações às vítimas do estado. Também é necessária a entrega de um produto de limpeza por pessoa na chegada ao teatro. Os ingressos custam a partir de R$40.

Confira abaixo informações sobre os palestrantes:

LEILA NAVARRO

Com mais de 20 de carreira e é reconhecida no mercado de palestras como a empreendedora do seu próprio talento. Carinhosamente apelidada de “Viagra empresarial”, Leila é uma “pílula” de ânimo para nós. Integrante do Ranking dos 20 maiores Palestrantes do Brasil segundo a Revista Veja. Suas palestras já foram assistidas por mais de 3.000.000 pessoas no Brasil e no exterior.

SINOPSE PALESTRA: FUTURABILIDADE

Leila Navarro, nos mostra que Futurabilidade é a habilidade de aprendermos a lidar com a aceleração deste futuro que ao mesmo tempo é tão fascinante e assustador. Temos que aprender a lidar com este futuro que impacta e mobiliza nossa vida pessoal e profissional desafiando nossos sonhos e esperanças.

Como se conectar e motivar se diante a tanta imprevisibilidade e velocidade?

Como amenizar o medo e a desconfiança diante de contínuas transformações e incertezas?

Como manter o crescimento e a energia diante de cenários tão paradoxais, ambíguos e complexos?

RAFAEL BALTRESCA

É graduado em Engenharia Eletrônica, professor e palestrante desde 1999;

foi convidado especial TEDx – Campo Grande e conferencista em mais de 10 países. Especialista em Programação Neurolinguística [PNL], pesquisador de Psicologia Social e Psicanálise aplicada a negócios e Professor convidado de cursos de extensão – FGV; ilusionista profissional desde 2001 e professor de hipnose clássica. Estudou hipnose clínica na PUC-SP.

SINOPSE PALESTRA: O PODER É SEU

A palestra de Baltresca mergulha no poder transformador da resiliência, explorando como mudar percepções e buscar conforto no desconforto podem levar a um crescimento pessoal profundo.

A apresentação abordará a importância de desafiar hábitos antigos e se colocar em condições adversas, demonstrando as notáveis capacidades da mente humana e as descobertas extraordinárias que nos aguardam ao ultrapassarmos nossos limites usuais.

Dr. ARNONI ULISSES CALDART

Médico Especialista com Pós-Graduação em Otorrinolaringologia, Medicina Legal, Medicina do Trabalho e Neurociência Comportamental. Mestrado em Cirurgia e Ex-Professor do Curso de Medicina de Blumenau/SC. É empresário, escritor best seller e palestrante.

SINOPSE PALESTRA: ATIVE SUA MENTE

A perda da memória é um dos maiores medos das pessoas. Você quer reduzir esse risco em 50%? A neurociência revelou novas descobertas que protegem a saúde mental.

O novo paradigma é que o envelhecimento do cérebro não é inevitável. Com o tempo podemos expandir o cérebro, aumentar a inteligência e preservar a mente.

Quais são os comportamentos no cotidiano que fazem essa diferença?

SASCHI SCHIMIDT

Empresária premiada em inovação pela FISA (Food Ingredients South America), mentora, pesquisadora, palestrante, colunista da Revista Economia S/A com pós-graduação em Psicologia Positiva e Gestão de Imagem, pelo Image Group International, além de escritora na área de desenvolvimento pessoal e criadora dá metodologia GRATIfulness e da Mentoria e Treinamento 8XS que trazem os 8 passos para o sucesso em todas as áreas da vida.

SINOPSE PALESTRA: O SUCESSO DE SER VOCÊ

Destrave o seu sucesso e construa sua realidade dos sonhos! Como se transformar em uma máquina de realizar seus próprios sonhos entendendo como funciona a balança do sucesso e a física do sucesso. Utilize as ferramentas que você trouxe ao nascer, mas que o mundo acabou escondendo de você ou você acabou se escondendo delas.

Apresentador: IRINEU TOLEDO

Irineu Toledo é comunicador- radialista/jornalista – atua em diversos canais e também e palestra sobre comunicação de valor, futurabilidade e propósito. Autor do best seller “Feliz Dia Novo” (Ed. Sextante). Co-autor do livro “ACERTAR É HUMANO” (Ed.Matrix com Alexandre Pelegi). Lançou com Daniel C. Luz o livro- com CD Insight, com mais de 1 milhão vendidos. É também a voz no Brasil de “O coração do Negócio (Hubert Joly), “Como chegar ao sim (William Ury), Humanismo Extremo (Tom Peters), Steve Jobs e eu (John Couch), Geração de Valor e outros de Flávio Augusto, etc…

Mídia:É voice brand da Alpha FM de São Paulo. É também presente da publicidade nos últimos 30 anos, narrador de documentários para Discovery Channel e Netflix. Atuou em diversos veículos como Manchete FM, Radio Eldorado, Radio e Televisão Cultura, Nova Brasil FM, Metropolitana FM, Rede Transamérica FM. Apresenta diariamente ( multiplataforma + Rádio Positiva) o programa “ Feliz dia novo”- com reflexões e diálogos com convidados.

Teatro Sabesp Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

https://www.teatrosabespfreicaneca.com

Duração: 120 min.

Classificação: 14 anos.

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

DATA E HORA

28 de julho (domingo) – 14h

INGRESSOS

A partir de R$40 (meia-entrada) + 1 produto de limpeza

Obs: Confira a legislação vigente para meia-entrada.

Sugestões de produtos para doação: água sanitária, desinfetante, detergente líquido, sabão em pó, escova de esfregar, esponja de louça, esponja de aço, limpador multiuso, luva de látex, pano de chão, sabão em barra e sacos de lixo.

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/palestras-solidarias-rs-13383

Bilheteria física – sem taxa de serviço

Teatro Sabesp Frei Caneca (Shopping Frei Caneca)

De terça a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

Bilheteria do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento: R$14 por 2 horas.