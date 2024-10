Palestra gratuita da ACISA aborda estratégias de vendas eficazes

À medida que a Black Friday e o Natal se aproximam, os empreendedores precisam se preparar com estratégias eficazes para alavancar e efetivar as vendas, além de fidelizar o consumidor. Para que isso ocorra, é preciso muito mais do que vendas personalizadas ou bons produtos, também é necessário criar uma atmosfera que atenda às necessidades do cliente e que esteja alinhada com as suas expectativas, desejos de consumo e propósitos.

Por isso, ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – está realizando neste mês de outubro e em parceria com o Sebrae-SP, o programa de capacitação Varejo 360º: trilha de treinamento, cujo tema na próxima terça-feira (dia 15), às 19 horas, será A Arte de vender: estratégias de vendas eficazes. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis em: bit.ly/Varejo360.

Entre os tópicos que ajudarão a efetivar as vendas estão técnicas que aumentam a conversão e a satisfação do cliente, como identificar e abordar diferentes tipos de clientes e formas de negociação e fechamento de vendas.

Varejo 360°: trilha de treinamento é um evento que visa proporcionar aos participantes formas para aumentar as vendas e a rentabilidade por meio de ferramentas específicas; melhorar o atendimento ao cliente; elevar a satisfação e a fidelização dos consumidores e otimizar as operações físicas e on-line da empresa.