Palestra em Santo André ensina empreendedores a terem atitudes certeiras para o sucesso

Como avaliar suas competências empreendedoras e descobrir quais devem ser desenvolvidas para obter sucesso é o conteúdo da última palestra do ano do Circuito Andreense de Empreendedorismo. A atividade será realizada nesta quinta-feira (28), a partir das 9h, no Cesa Vila Humaitá (Rua Guerra Junqueira, 366). As inscrições devem ser feitas pelo link acesse.santoandre.br/Circuito0611

Criado em 2018, o programa Circuito Andreense de Empreendedorismo tem como objetivo oferecer capacitação gratuita para pequenos e médios empreendedores estabelecidos nos bairros para que aumentem a eficiência de seus negócios sem que precisem se afastar de seus empreendimentos em busca de informação.

Realizado pela Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego e pela Escola de Ouro Andreense, o programa conta com a parceria do Sebrae e apoio da Secretaria de Educação e visa, também, disseminar de forma homogênea pelo município, os produtos e serviços de apoio às atividades das micro e pequenas empresas, chegando, inclusive, a regiões tradicionalmente não assistidas por esse tipo de iniciativa

Para isso o Circuito Andreense atua em duas frentes principais: a realização de palestras presenciais, ministradas pelos profissionais do Sebrae em espaços da rede municipal de ensino localizados nas regiões mais afastadas do Centro, como os Cesas (Centros Educacionais de Santo André) e os CPFPs (Centros Públicos de Formação Profissional).

O programa atua ainda com a promoção de atividades ao ar livre realizadas mensalmente, de forma alternada, em centros comerciais dos bairros, oferecendo aos empreendedores a oportunidade de tirar dúvidas sobre gestão de negócios e receber consultoria gratuita.