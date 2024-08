Palestra da ACISA ensina como desenvolver organizações celulares de alta performance

Seguindo a sua missão de sempre oferecer novos conhecimentos aos empreendedores, a Academia de Negócios e Inovação da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – promoverá na terça-feira (3 de setembro), às 16h, uma palestra sobre a nova metodologia de gestão, Celex.

Por meio do canal do YouTube ACISASA, o palestrante Ricardo Abiz, que possui mais de 40 anos de experiência nos segmentos B2C e B2B como CEO, diretor de operações, consultor de inovação, marketing e desenvolvimento de novos negócios, apresentará aos internautas o assunto: Celex – como desenvolver organizações celulares de alta performance.

Essa metodologia de gestão possibilita a criação de unidades de resultado chamadas células de excelência e, com ela, todas as análises e coletas de dados são utilizadas para resolver problemas de simples a complexos, seguindo um modelo de visão sistêmica que consiste em um olhar com base na realidade da empresa, sobre situações reais, recolhendo resultados imediatos de forma prática e rápida.