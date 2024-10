Palácio Boa Vista recebe exposição fotográfica sobre cidadãos de Campos do Jordão

O Palácio Boa Vista, sede do Governo de São Paulo em Campos do Jordão, recebe a exposição “Floresta de Retratos”, composta por 25 retratos fotográficos de moradores da cidade que exploram a relação entre a população e seu território. A mostra entrou em cartaz no dia 17 de outubro e ficará aberta até o dia 2 de fevereiro de 2025.

Os retratos são de autoria do fotógrafo Marcio Scavone e fazem parte de uma série maior de 150 fotografias de moradores de Campos do Jordão, onde reside o artista. Com as obras, Scavone explora a relação entre a figura humana e a paisagem natural.

“As imagens fabulosas que surgem dessa união entre os habitantes e as árvores de Campos do Jordão criam uma atmosfera misteriosa e lúdica, algo saído de um conto de fadas e que dá protagonismo ao povo jordanense”, declarou a Curadora do Acervo dos Palácios, Rachel Vallego.

A exposição está na nova sala do Palácio Boa Vista dedicada a mostras temporárias de artistas contemporâneos convidados, inaugurada em julho deste ano com a exposição “Olhar a Terra, Ver o Céu”.

Exposições de arte nos Palácios

As novas exposições do Palácio Boa Vista se inserem no novo momento do Acervo dos Palácios, cujas ações se iniciaram em abril de 2024 com a exposição “São Paulo: Povo, Terra e Trabalho” no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, também com curadoria de Vallego. Essas iniciativas buscam inserir a coleção nos debates da atualidade, permitindo novas interpretações, bem como trazer tais discussões para dentro dos espaços dos palácios.

Horários para visitação espontânea e grupos sem agendamento

Quarta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 12h e das 14h às 17h, com permanência até as 17h30.

Não é necessário fazer agendamento.

Os visitantes são atendidos em grupos de até 20 integrantes. O atendimento é por ordem de chegada mediante distribuição de senhas.

Recomenda-se a chegada nos horários de abertura do portão (10h e 14h), principalmente nos meses de alta temporada.

Horários para visitação para grupos com agendamento