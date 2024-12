Paixão por tênis sem fronteiras: Rio Open lança seu e-commerce oficial

Em contagem regressiva para sua 11ª edição, de 15 a 23 de fevereiro de 2025, no Jockey Club Brasileiro, o Rio Open apresentado pela Claro, o mais aguardado torneio de tênis da América do Sul, acaba de revolucionar a conexão com seus fãs.

A partir desta segunda-feira, 16 de dezembro, a loja virtual oficial do Rio Open estreia, trazendo uma experiência de compra inovadora e sem fronteiras. Pela primeira vez, os produtos oficiais, até então um sucesso absoluto na La Boutique durante o evento, estarão ao alcance de um clique, permitindo que entusiastas de todo o Brasil garantam itens únicos e personalizados sem sair de casa.

Inspirado nos grandes torneios, o e-commerce do Rio Open apresenta uma coleção de produtos para todos os fãs de tênis, com itens para todas as idades e gostos. Com preços acessíveis, entre R$20 e R$465, a loja oferece alternativas para diferentes perfis de consumidores, incluindo lenços, nécessaires, toalhas, coletes, porta-copos, moleskines, bolsas de tecido e muito mais. Entre os destaques para os colecionadores, itens da edição comemorativa de 10 anos do torneio (2024) também estarão disponíveis.

“O e-commerce é uma novidade muito aguardada pelos fãs do torneio. Com a nova plataforma, será possível adquirir os produtos oficiais do Rio Open de forma prática ao longo de todo o ano, mesmo fora do período do evento. Essa iniciativa visa atender à grande demanda por itens exclusivos do torneio e ampliar a experiência dos torcedores que desejam levar para casa um pedaço do maior torneio de tênis da América do Sul”, afirma Marcia Casz, diretora geral do Rio Open.

Outro destaque do e-commerce será o exclusivo livro comemorativo de 10 anos do Rio Open. Em celebração à primeira década do maior torneio de tênis da América do Sul, a obra reúne histórias marcantes, imagens icônicas e curiosidades dos bastidores, eternizando momentos especiais vividos dentro e fora das quadras. Uma verdadeira peça de colecionador, o livro estará disponível para compra online, permitindo que os fãs levem para casa um registro único dessa trajetória de sucesso.

O lançamento da loja virtual é mais uma iniciativa que reforça o compromisso do Rio Open em proporcionar uma experiência completa e inovadora para o público. O site foi projetado para garantir uma navegação simples, segura e acessível a todos os usuários.

O Rio Open chega à sua décima primeira edição apresentando em sua galeria de campeões nomes como Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Cristian Garin, Cameron Norrie, Sebastián Báez e Carlos Alcaraz. E não é só! Entre os tenistas que já estiveram no top 10 do ranking da ATP, o Rio Open também viu em ação Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, John Isner, Marin Cilic, Gael Monfis e Fabio Fognini. A 11ª edição promete ser ainda mais emocionante com as confirmações de Alexander Zverev, Holger Rune e Lorenzo Musetti entre os participantes.



Clique aqui e acesse a loja.