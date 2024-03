Paixão de Cristo/Páscoa: Previsão da SPMAR é receber 292 mil veículos no Rodoanel

A operação especial do ferido de Páscoa e Paixão de Cristo movimentará os trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, a partir de sexta-feira (29/03). O foco da SPMAR será garantir a melhor fluidez de tráfego durante os três dias do feriado, de 29/03 a 31/03, período em que a concessionária espera receber 292 mil veículos.

A expectativa para o trecho Sul é receber 207 mil veículos, a maior parte do fluxo seguindo em direção ao litoral. Já outros 84 mil veículos são aguardados pelo trecho Leste, opção de caminho inclusive para quem pretende seguir até Aparecida do Norte.

Melhores horários para viajar

Sexta: Antes das 6h e após as19h.

Sábado: Antes das 7h e após as 19h.

Domingo: Antes das 9 h e após as 20h.

Ótima opção de trajeto para o interior e o litoral – O Rodoanel é um percurso mais rápido e seguro para os motoristas que saem de diversos bairros e cidades da região Metropolitana de São Paulo e pretendem acessar as rodovias Ayrton Senna e Dutra:

Quem sai de Osasco, Carapicuíba, Granja Vianna/Cotia, Alphaville/Barueri, Zona Oeste de São Paulo (Butantã, Pinheiros, Jaguaré, Vila Leopoldina, Perus, Pirituba, Rio Pequeno, entre outros) e pretende chegar às rodovias Ayrton Senna e Dutra pode utilizar os Trechos Oeste e Sul do Rodoanel. O acesso pode ser feito pelas rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco ou Raposo Tavares.

Partindo de Embu, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Zona Sul de São Paulo (Vila Sônia, Vila Andrade, Morumbi, Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim São Luiz, entre outros) a opção é pegar o Trecho Sul do Rodoanel no acesso pela Rodovia Régis Bittencourt e seguir até o Trecho Leste.

Nas cidades do ABC e Zona Leste de São Paulo (Itaim Paulista, Itaquera, São Matheus, Parque do Carmo, São Miguel, Sapopemba, entre outros) o acesso ao Trecho Sul do Rodoanel se dá pelo Complexo Jacu Pêssego/ Avenida Papa João XXII em Mauá.

Apoio – O motorista que necessitar de qualquer apoio emergencial tem à disposição uma equipe preparada para atendê-lo 24 horas por dia. Em caso de dúvida ou de atendimento na via, o usuário pode entrar em contato com a SPMAR pelo 0800 774 88 77 ou por meio dos 192 telefones de emergências situados a cada quilometro da rodovia. Estes serviços são gratuitos e com funcionamento ininterrupto.

Os Trechos Sul e Leste do Rodoanel também contam com quatro unidades do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), localizados nos quilômetros 41, 68, 102 e 121 no caso do usuário precisar para fazer uma pausa em sua viagem ou solicitar algum tipo de informação ou atendimento. Os locais estão equipados com banheiros, fraldários, sala de espera e água potável.