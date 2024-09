Painel na Bienal do Livro mostra como utilizar experiências inovadoras para engajar adolescentes em sala de aula

Lançado no 1º semestre de 2024 pelo Instituto Crescer e SM Educação, e disponível para download gratuito na midiateca no portal da entidade, o livro “Crescer em Rede: inovação e tecnologia com propósito na Educação” dá luz às práticas de 17 profissionais de Educação, que contribuíram para a formação e desenvolvimento de seus alunos por meio da utilização de tecnologias digitais presentes no ambiente escolar. Editora do conjunto dos relatos e autora do prefácio do livro, Zilda Kessel e Renata Kelly da Silva, que escreveu o capítulo doze, ministram o painel apresentam o painel “Relatos de experiências inovadoras em educação publicados no livro do Instituto Crescer”. A atividade com as educadoras está agendada para o dia 7 de setembro, a partir das 11h, no Espaço Educação. A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo será realizada de 6 a 15 de setembro no Distrito Anhembi, na capital paulista.

Doutora em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie, Renata Kelly contará como fez para engajar adolescentes por meio de uma aventura codificada construída no estilo “Escape Room”, um conhecido jogo imersivo que surgiu no Japão em 2007 e hoje está presente em mais de 60 países. Nele, os participantes são levados para uma sala temática e precisam solucionar diversos enigmas para escapar em um período de tempo determinado. Ao analisar as potencialidades da atividade, Renata Kelly da Silva percebeu quão rica poderia ser transpor a experiência para a sala de aula na escola estadual Professora Maria de Lourdes Aranha de Assis Pacheco, localizada em Itaquera, no Conjunto Residencial José Bonifácio, a Cohab 2, em São Paulo (SP).

“Propus, para os alunos do 3º ano do Ensino Médio a elaboração do Jogo do Escape Room (Class), que seria realizado na Feira de Ciências e Tecnologia Interescolar. O objetivo foi proporcionar aos alunos a possibilidade de criar e desenvolver um jogo com história inédita, elaborada coletivamente por eles, sobre a vida e os crimes de um assassino em série. A cada quebra-cabeça resolvido, eles ficariam mais próximos da identidade e da motivação. De forma interativa e misteriosa, montamos esse grande labirinto em uma sala de aula, durante o evento”, explica Renata.



A educadora conta que os alunos tiveram aprendizados importantes ao longo da criação e do desenvolvimento do jogo. “Eles relataram as dificuldades de organização do grupo em relação às tarefas. Já havíamos trabalhado em equipe, em produções simples com a cultura maker e abordagem STEAM [sigla que representa as áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática], porém era a primeira vez que realizavam uma atividade extensa e com foco na participação, tanto de pessoas da comunidade escolar, como de visitantes externos à escola”, acrescenta.

A importância de registrar e partilhar a prática de sala de aula

Já Zilda Kessel falará sobre o processo de edição de um livro como este, que contou com 17 casos de experiências bem sucedidas em sala de aula, a exemplo do relato da Renata sobre o escape room. Em sua fala, Zilda ressaltará a importância da produção do livro físico e do digital como objeto de partilha da experiência, a escrita autoral do professor e a mentoria para torná-la comunicável e capaz de inspirar outros professores.



Doutora em Educação pela PUC/SP e mestre em Ciência da Informação pela ECA/USP, Zilda participou da edição dos textos para inclusão no livro e escreveu o prefácio do “Crescer em Rede: inovação e tecnologia com propósito na Educação”.

“Tive o privilégio, a convite do Instituto Crescer, de orientar os autores dos textos que integram este livro, na escrita de seus relatos e, por meio deles, vislumbrar suas salas de aula. Sempre na perspectiva de fazer com que cada um dos textos possibilite, ao leitor, compreender processos e práticas realizadas ou em curso – e aventurar-se a realizar propostas inspiradas por eles -, culminando em um volume expressivo de possibilidades de inovar para ensinar e aprender mais e melhor”, comenta.



Serviço

Painel: Relatos de experiências inovadoras em educação publicados no livro do Instituto Crescer, com Zilda Kessel e Renata Kelly da Silva

Data: 7/9/2024

Horário: 11h

Local: Espaço Educação da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Endereço: Distrito Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1209 – Portão 38 – Santana, São Paulo (SP) – Link do evento