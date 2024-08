Painel de vagas de Mauá registra 196 oportunidades

O Sine – Casa do Trabalhador de Mauá, o antigo Centro Público de Trabalho e Renda (CPTR), mantido pela Prefeitura, abrirá na próxima semana com 194 oportunidades profissionais, para empresas da cidade, de outros municípios do ABC, de Suzano e do Litoral. A lista é atualizada diariamente.

Entre as diversas funções disponíveis estão: servente de obras, motorista de caminhão basculante, auxiliar de linha de produção, atendente de lanchonete, operador de cobrança, funileiro montador e costureira. A lista completa pode ser consultada em: https://tinyurl.com/vagas1908.

Mesmo que o candidato não se encaixe nas funções disponibilizadas ou se a vaga já tiver sido preenchida, ele pode solicitar que os dados sejam cadastrados para oportunidades futuras. Os interessados devem comparecer ao Sine – Casa do Trabalhador, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.