Painel de vagas de Mauá registra 188 oportunidades

O Sine – Casa do Trabalhador de Mauá, o antigo Centro Público de Trabalho e Renda (CPTR), mantido pela Prefeitura, abrirá na próxima semana com 188 oportunidades profissionais, para empresas da cidade e de outros municípios do ABC. O painel integra o programa Emprega Mauá, que busca inserir profissionais no mercado de trabalho, e é atualizado diariamente.

Entre as diversas funções disponíveis estão: telemarketing, auxiliar de estoque, operacional de logística, conferente, motorista de empilhadeira, operador de loja, soldador e auxiliar de mecânico de refrigeração. A lista completa pode ser consultada em: https://tinyurl.com/painel-vagas-0507.

O munícipe que quiser receber informações sobre vagas de empregos e também sobre cursos profissionalizantes, pode se inscrever no canal da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, no Whatsapp, acessando o link: https://tinyurl.com/vagas-cptr-sine.

Mesmo que o candidato não se encaixe nas funções disponibilizadas ou se a vaga já tiver sido preenchida, ele pode solicitar que os dados sejam cadastrados para oportunidades futuras. Os interessados devem comparecer ao Sine – Casa do Trabalhador, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h