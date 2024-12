Pai larga o sedentarismo aos 59 anos e vira corredor de rua inspirado na filha maratonista

Durante anos, Jorge Hillebrant se orgulhava de acompanhar e filmar todos os treinamentos e corridas da filha maratonista Thalya Hillebrant. Embora envolvido indiretamente no universo esportivo, ele não participava das atividades físicas. Após ser convencido pela filha a dar seus primeiros passos na corrida, seu Jorge se encantou com a prática esportiva e não parou mais. Aos 59 anos, o então incentivador da filha também se tornou corredor.

Jorge começou a treinar no início do ano e, desde então, ganhou o incentivo de Rexona em suas jornadas de movimentos com confiança. A decisão de se tornar companheiro de corrida da filha impactou positivamente na sua saúde. Ele perdeu 12 kg em relação a 2022, quando não praticava qualquer atividade física.

Empolgado com sua evolução física e mental, Jorge Hillebrant tem aumentado a frequência de treinamentos e percurso. Ele registra suas atividades como corredor nas redes ( seujorgedaily) para incentivar pessoas à prática esportiva. Mais do que um exercício saudável, a corrida de rua se tornou um entretenimento na vida dele e da família.

“Não tem sensação melhor do que fazer algo que meses atrás você achava impossível. A cada treino e corrida, me sinto melhor e isso me motiva a querer correr“, diz Jorge.

A convite de Rexona, pai e filha se tornaram figuras constantes no circuito Live! Run XP. Para Viviane Ramos, Diretora de Marketing de Desodorantes de Unilever, a presença de Jorge e da filha Thalya em etapas do circuito de corrida de rua traduz o propósito de Rexona de incentivar movimentos com confiança para todas as idades e biotipos.

“O seu Jorge é a prova de que é possível mudar nossas vidas através dos movimentos com confiança. Somos uma marca que incentiva as pessoas a acreditarem e alcançarem seus objetivos, independentemente de quais sejam. E a corrida é uma ferramenta poderosa desse incentivo para todos os tipos de movimentos”, destacou Viviane Ramos.