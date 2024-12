Pai e filho mantidos reféns por criminosos são resgatados pela PM na zona leste de SP

A Polícia Militar resgatou, na quarta-feira (11), pai e filho que estavam sendo mantidos reféns por criminosos dentro de um carro na Vila Jacuí, zona leste de São Paulo. Três suspeitos, incluindo o mandante do crime, foram presos em flagrante.

Durante patrulhamento pela avenida Jacu Pêssego, a equipe desconfiou do carro onde estavam os criminosos, que possuía três passageiros e o motorista. Uma das vítimas avistou a viatura e conseguiu acenar para os policiais, que emitiram sinais de parada e realizaram a abordagem. Após os quatro desembarcarem do veículo, os PMs resgataram o pai e o filho.

Para encontrar o terceiro suspeito, os agentes fecharam a rua para impedir que ele concluísse o trajeto de fuga. O criminoso foi identificado e então, ele e os outros dois foram detidos e conduzidos à delegacia.

Conforme apurado pela equipe, as vítimas estavam descarregando cestas básicas de Natal quando foram abordadas pelos criminosos. Eles se comunicavam com o mandante do crime enquanto trafegavam pela avenida. As vítimas foram transferidas para outro carro, e o veículo original foi abandonado.

O caso foi registrado como roubo e localização/apreensão de veículo e objetos na 1ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Furtos e Roubos de Veículos (Divecar).