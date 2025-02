Pai e filha colombianos foram resgatados no Guarujá após serem arrastados por correnteza

No último domingo (23), um incidente no litoral de São Paulo destacou a eficácia das operações de resgate marítimo. Um pai e sua filha, de 35 e 19 anos respectivamente, ambos colombianos, foram retirados do mar após serem arrastados por uma corrente de retorno na Praia das Pitangueiras, em Guarujá. A situação foi prontamente atendida pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e pela Polícia Militar, que mobilizou o helicóptero Águia para a operação.

Durante o patrulhamento aéreo, a capitã da PM Natália Giovanini relatou que a equipe avistou um guarda-vidas temporário auxiliando dois banhistas em apuros. A filha foi resgatada rapidamente pelo agente, enquanto o pai necessitou de um puçá — um dispositivo usado para resgates. “Para resgatar a segunda vítima, lançamos os guarda-vidas da aeronave”, explicou a capitã.

Após o resgate, o GBMar informou que ambos foram levados para um local seguro, apresentando boa saúde e sem sinais de afogamento. Eles foram liberados ainda na praia.

Além desse incidente, outro resgate foi realizado no dia anterior (15), quando um menino de 12 anos se encontrava em situação de afogamento na Praia do Pernambuco. O adolescente, morador de Guarulhos, foi inicialmente socorrido pelos guarda-vidas que o transportaram até uma pedra próxima à costa enquanto aguardavam apoio aéreo.

Entretanto, devido às condições adversas do mar, que apresentava grandes ondas, os guarda-vidas tiveram que retornar ao mar com o garoto até que fosse possível realizar o resgate com segurança. Quando a equipe do helicóptero Águia chegou ao local, as condições dificultaram a utilização do cesto de resgate, aumentando o risco da operação.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelas equipes de resgate, os guarda-vidas conseguiram levar o menino para uma área costeira segura onde ele foi finalmente embarcado no helicóptero e transportado para receber atendimento médico.

Esses eventos ressaltam a importância do trabalho conjunto entre as autoridades marítimas e a Polícia Militar na proteção dos banhistas nas praias do litoral paulista.