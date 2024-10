Pai afirma não saber como adolescente que matou colegas teve acesso à arma, diz delegado

O titular da Delegacia Territorial de Heliópolis, no interior da Bahia, afirmou neste sábado (19) que o pai do adolescente que matou três colegas e se suicidou em seguida não sabe como o filho teve acesso ao revólver usado no crime.

“O depoimento do pai foi muito sucinto e não traz nenhum detalhe específico sobre a propriedade da arma. Ele disse não compreender como o adolescente teve acesso a essa arma”, disse o delegado Thiago Alves Cunha. “Ainda é muito prematuro precisar quem era o proprietário”, completou.

O revólver de calibre 38 foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica durante perícia no local do crime. Segundo o delegado, além da arma, munição e aparelhos eletrônicos que também foram apreendidos e estão sendo periciados.

“Ouvimos três testemunhas e trabalhamos, em parceria com o DPT (Departamento de Polícia Técnica), para esclarecer as circunstâncias do crime”, afirmou o delegado.

Segundo a Polícia Civil, os alunos assistiam a uma aula, quando Samuel Santana Andrade, 14, levantou da cadeira, atirou contra os colegas e tirou a própria vida em seguida. Além dele morreram Adriane Vitória Silva Ferreira, Fernanda Souza Gama e Jonatan Gama Santos.

Além da professora, nove alunos estavam na sala. Os investigadores ainda tentam esclarecer a motivação do crime.

Equipes da polícia, também do Ministério Público e da Prefeitura de Heliópolis realizaram na manhã deste sábado (19), uma ação para dar suporte aos alunos, professores e funcionários da escola, além de outros moradores da localidade.

Segundo o governo do estado, o foco principal é o atendimento psicológico aos estudantes, com apoio do Conselho Tutelar.

“Esse caso mobilizou todo o estado e vamos trabalhar para acolher todos que sofreram diretamente e indiretamente”, defendeu o promotor Alison Andrade. O prefeito de Heliópolis, José Mendonça Dantas, também garantiu assistência para toda a população.

Em nota, o Ministério Público do estado afirma que “está empenhado na apuração rigorosa das circunstâncias que envolvem este episódio trágico, em parceria com as forças policiais, buscando a coleta de provas e indícios para a completa elucidação dos fatos”.

Já o Ministério da Justiça disse, também em nota, estar em contato com as autoridades locais e que auxiliará nas investigações por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas.

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou em nota que ligou para o prefeito e ofereceu o envio da equipe de especialistas em Psicologia das Emergências e Desastres, que compõem o núcleo de resposta e reconstrução de comunidades escolares após ataques de violência extrema.

A segunda fase da OBMEP (Olimpíada de Matemática) que estava agendada para este domingo (20), será adiada. A decisão, se aplica a todos os alunos da rede municipal e da rede estadual de Heliópolis. Ainda não há nova data para aplicação da prova na cidade.