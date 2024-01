Pagodinho no Brisa recebe o cantor Edshow neste domingo (21)

Neste domingo (21) é a vez do cantor Edshow subir ao palco do Pagodinho no Brisa para embalar a noite. No repertório, os maiores sucessos do gênero e músicas autorais. A atração acontece na Praça de Alimentação do Brisamar Shopping, a partir das 18 horas. A entrada é gratuita.

No dia 28, o grupo Ex é Ex vai comandar o domingo com o seu “pagode gostoso”. A banda é composta por Renanzinho (voz e pandeiro), Tawann (voz), Julinho (voz e cavaquinho), Léo Mumu (surdo e guiro) e Harrison Benício (violão).

Já no dia 4 de fevereiro, para encerrar a programação, o shopping recebe o grupo Feitiço, que já conta com 30 anos de carreira e dois discos de ouro.

Programação:

21/01 – Edshow

28/01 – Grupo Ex é Ex

04/02 – Grupo Feitiço

Serviço:

Data: 21/01, 28/01 e 04/02

Horário: 18 horas

Entrada: Gratuita

Local: Praça de Alimentação do Brisamar Shopping – Rua Frei Gaspar, 365, Centro, São Vicente/SP