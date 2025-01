‘Pagodinho do Brisa’ recebe o cantor Munhoz neste domingo (19)

O cantor Munhoz vai animar o Brisamar Shopping neste domingo (19). A atração, parte do ‘Pagodinho do Brisa’, acontece na Praça de Alimentação do empreendimento, a partir das 18 horas. A entrada é gratuita.

O artista já tem 20 anos no mundo da música, sendo dois de carreira solo. O seu repertório varia entre samba, pagode dos anos 90 e MPB. No domingo (19), Munhoz fará o lançamento da sua primeira música de trabalho, a “Amor Incondicional”, que conta com a participação de Cleverson Luiz. A faixa estará disponível em todas as plataformas digitais.

Programação

19/01 – Munhoz

26/01 – Edshow

02/02 – Virô De Vez

Serviço

Horário: 18 horas

Local: Praça Central do Brisamar Shopping – Rua Frei Gaspar, 365 – Centro – São Vicente (SP)

Entrada: Gratuita