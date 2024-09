Pagode do Chuvisco, festa que conquistou São Paulo, retorna em nova edição neste sábado (14)

Enquanto o rock se encontra no Rio neste sábado (14), o pagode terá seu espaço de relevância em São Paulo: o Pagode do Chuvisco retorna com força total em mais uma edição imperdível no mesmo dia no Komplexo Tempo, um dos mais completos espaços de eventos da capital. Conhecida pelas temáticas variadas e pelo clima contagiante, a label que leva o mesmo nome do grupo musical que a criou já se tornou referência na noite paulistana, misturando o melhor do pagode com muita diversão e irreverência. Os últimos ingressos da próxima edição, que terá como tema os célebres anos 90, estão à venda no site da Ingresse.

Formado por Vitor Demarchi, Charles Alvarenga, Gabriel Macedo e Gabriel Pizzingrilli, o grupo que leva o mesmo nome da label comanda a festa e promete mais de 4 horas de música ininterrupta, incluindo no repertório faixas de cantores e grupos que marcaram a década como Sorriso Maroto, Belo e Alexandre Pires. Realizando apresentações em um estilo único, com cenários e fantasias temáticas que sempre surpreendem o público presente, o Chuvisco criou uma forte conexão emocional com seus seguidores, que adotam o termo “chuviscar” como sinônimo de se libertar e curtir com autenticidade.

Premissa do grupo, a criatividade, já é esperada entre os “chuvisqueiros” de plantão. O quarteto já presenteou o público com performances e figurinos memoráveis de Chapolin Colorado, Wandinha Addams e Woody do Toy Story, mas agora a expectativa é saber quem vai invadir o palco neste sábado. Será que teremos um ‘Power Ranger’, um personagem de ‘Um Maluco no Pedaço’, ou até alguém diretamente do mundo de ‘Dragon Ball cantando pagode’? Uma coisa é certa: ninguém vai querer perder a chance de ver os integrantes entrando na brincadeira, com figurinos dos anos 90 que prometem arrancar sorrisos e tornar a noite ainda mais inesquecível!

O grupo, que começou como uma roda de samba entre amigos, cresceu e levou sua energia contagiante para grandes eventos em 7 estados do Brasil, como as festas de Réveillon de Gostoso e Jericoacoara, e já dividiu palco com nomes como Anitta, Jorge & Mateus, Matheus Fernandes, Felipe Araújo e Thiaguinho. As edições anteriores do “Pagode do Chuvisco” contaram com temas variados como Olimpíadas, Carnaval e Halloween, e até a participação de uma banda coreana.

Contabilizando 15 edições em São Paulo, e mais algumas em outras regiões, o sucesso do Pagode do Chuvisco reflete a criatividade e ousadia do grupo, que sempre traz algo novo, sem perder a essência. Vale lembrar que os ingressos das festas anteriores se esgotaram rapidamente, e desta vez não será diferente.

Serviço: Pagode do Chuvisco – Anos 90

Data: 14 de setembro de 2024, sábado

Abertura: 18h

Local: Komplexo Tempo (Av. Henry Ford, 511 – Parque da Mooca, São Paulo – SP)

Ingressos: On-line no site da Ingresse.

Mais informações:instagram.com/pagodedochuvisco