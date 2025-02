Pagode do Adame supera 6 milhões de reproduções com o audiovisual Acredita  

O Grupo Pagode do Adame segue em ascensão no cenário musical e acaba de atingir uma marca impressionante: seu audiovisual ACREDITA já ultrapassou 6 milhões de reproduções. Lançado em 2024, o projeto foi gravado em São Gonçalo/RJ e traz 21 faixas de tirar o fôlego, mesclando clássicos do samba com interpretações únicas de grandes sucessos de outros gêneros musicais. O álbum inclui versões memoráveis de músicas como “Ana Júlia” (Los Hermanos), “Mulher de Fases” (Raimundos), e “Toda Forma de Amor” (Lulu Santos), além de hits do pagode romântico como “Coração Radiante” (Revelação) e “Interfone” (Alexandre Pires).

O grupo também é um sucesso crescente nas plataformas digitais, com mais de 800 mil ouvintes mensais e um total impressionante de 145 milhões de reproduções somados nas principais plataformas. A música que lidera as paradas do grupo no Spotify é o single “Metade da Metade”, do projeto Entre Amigos, que já alcançou mais de 7,6 milhões de streams e mais de 1 milhão de visualizações no YouTube.

Desde sua criação em 2019, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o Pagode do Adame tem conquistado cada vez mais fãs pelo Brasil, com seu estilo único que mistura o samba raiz com influências de outros ritmos. O projeto ACREDITA é um reflexo da autenticidade e inovação do grupo, que traz também participações especiais de grandes nomes da música brasileira, reforçando sua posição como um dos maiores expoentes do samba e do pagode na atualidade.

Com um trabalho sólido e criativo, o Pagode do Adame prova que seu talento e originalidade são ingredientes essenciais para sua trajetória de sucesso no Brasil e no mundo.