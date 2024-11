Pagode do Adame lança “Acredita” – Volume 2 com parcerias de peso

O grupo Pagode do Adame lança o Volume 2 de seu projeto audiovisual “Acredita”. Gravado em São Gonçalo, cidade natal do grupo, o projeto combina faixas inéditas e regravações que celebram o melhor da música brasileira.

O Volume 2 de “Acredita” traz colaborações especiais com artistas de destaque, como Suel, Delacruz, Naldo Benny e Davi Quaresma, reforçando o compromisso do grupo em explorar novos sons e experiências para seu público. Além do pagode, o projeto se destaca pela mistura de gêneros, incluindo parcerias com artistas do trap, funk e rap, levando o Pagode do Adame a um patamar de inovação e diversidade musical.

Desde sua criação em 2019 por Pablo Adame, o grupo tem levado alegria e representado o autêntico pagode de São Gonçalo. Com “Acredita – Volume 2”, o Pagode do Adame oferece uma experiência única e envolvente para fãs de pagode e novos ouvintes.